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Пермь: новости дня


14:19 | 28.05.2019

В Перми начинаются бесплатные тренировки к международному марафону

28 мая в Перми будет дан старт проекту «Бегущий город», в рамках которого будут проходить бесплатные тренировки к третьему международному марафону на дистанции 3 км, 5 км и 10 км.

Местами проведения занятий станут как центральные городские площадки, так и площадки в районах. Среди центральных – стадион «Динамо» и парк «Балатово». С июня тренировки начнутся на стадионе «Прикамье» в Кировском районе. Занятия по бегу планируется проводить по вторникам и четвергам с 19:30, по йоге – в субботу с 12:00.

Старт проекта и первая открытая тренировка состоится 28 мая в 19:30 на стадионе «Динамо».

Отметим, что на Пермский международный марафон зарегистрировалось более 3400 человек из России, Польши, Швеции.

© «Вечерние Ведомости»

 


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