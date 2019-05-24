На развитие электроэнергетики Пермского края в ближайшие 4 года направят более 7 млрд рублей

13:58 | 28.05.2019

Утверждена Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики (СиПРЭ) Пермского края на 2020-2024 гг., которая является основополагающим документом в сфере электроэнергетики региона.



В общей сложности в 2019-2024 годах ОАО «МРСК Урала» и филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала направят на модернизацию и строительство новых электросетей и генерирующих мощностей Пермского края более 7 млрд рублей. А общее потребление электроэнергии региона за пять лет (с 2018 по 2024 года) вырастет практически на 2 млрд киловатт-часов.



«Документ позволяет планировать строительство генерирующих мощностей и объектов сетевой инфраструктуры в сфере электроэнергетики. Координация необходима для надежного функционирования и баланса между производством и потреблением электроэнергии», – пояснил и. о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокорев. Скорректированная схема предусматривает введение в строй новых промышленных мощностей на территории региона, технологическое присоединение объектов жилищного строительства, а также важных объектов социальной инфраструктуры Пермского края.



Схема учитывает ввод в эксплуатацию подстанций для электроснабжения новых производственных мощностей «Лукойла», «Уралкалия», «Метафракса», «Корпорации ВСМПО-Ависма», а также ПАО «Новомет». Документ предусматривает реконструкцию подстанции «Правобережная» на территории Березниковского городского округа. Эти работы необходимы для введения в эксплуатацию возводимых объектов ЖК «Любимов». В Чусовском районе предусмотрено строительство сетей для электроснабжения современного тепличного комплекса площадью порядка 24 гектара.



Также в планах построить трансформаторную подстанцию для питания электроэнергией сквера на эспланаде города Перми и новую подстанцию для обеспечения электроэнергией культурно-рекреационного пространства завода имени Шпагина.