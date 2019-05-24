В Перми проводится доследственная проверка по факту падения башенного крана

13:27 | 28.05.2019

Вечером 27 мая на стройплощадке многоквартирного дома в Дзержинском районе Перми упал башенный кран. В кабине в этот момент находилась крановщица. Женщина получила различные травмы и была госпитализирована.



Также кран при падении частично разрушил жилой частный одноэтажный дом, надворные постройки, примыкающие к двухэтажному частному жилому дому, и автомобиль. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, проводится доследственная проверка.



В строительной компании изымаются документы, назначаются судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.