Автобусы №30 и №50 заменят троллейбусы №10 и №5

18:10 | 27.05.2019

На аукционы по автобусным маршрутам №30 «Микрорайон Парковый – площадь Дружбы» и №50 «Улица Гусарова – Станция Пермь-II», которые заменят троллейбусные маршруты №10 и №5, было подано по одной заявке от МУП «Пермгорэлектротранс». Перевозчик по итогам аукциона был признан победителем.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, одним из ключевых требований стал повышенный экологический класс подвижного состава на маршрутах. Контракты предусматривают обновление подвижного состава на маршрутах. Автобусы должны иметь экологический класс «Евро-4», возраст техники не должен превышать 12 лет, также они должны быть предназначены для перевозки маломобильных категорий пассажиров. При этом не менее половины заявляемых автобусов должны быть класса «Евро-5» и не старше 5 лет, а также иметь 100% низкого пола. Заключенные контракты будут предусматривать перечисление платы за проезд в бюджет города. Оплата работы перевозчика будет осуществляться за фактический пробег автобусов. Контракты в рамках пилотного проекта будут заключены с середины этого года до 31 января 2020 года.



Так, автобусный маршрут №30 «Микрорайон Парковый – Площадь Дружбы» с 13 июня будет следовать аналогично троллейбусу №10 по улице Куфонина, проспекту Парковому, Зои Космодемьянской, Подлесной, шоссе Космонавтов, Пушкина, Островского, Екатерининской, Парковой, Северной дамбе, Уральской и Крупской в оба направления с остановочными пунктами: «улица Куфонина», «микрорайон Парковый», «улица Желябова», «улица Пожарского», «проспект Парковый», «улица Зои Космодемьянской», «Торговый комплекс «Лента», «Парк культуры и отдыха», «печатная фабрика «Гознак» (в обратном направлении дополнен остановкой «манеж «Спартак»), «улица Блюхера», «улица Мильчакова», «Автовокзал» (в обратную сторону «Центральный рынок»), «улица Куйбышева», «центр «Муравейник» (в обратную сторону «стадион «Динамо»), «улица Газеты «Звезда», «улица Сибирская», «улица Луначарского» (в обратную сторону дополнен остановкой «по требованию «улица Максима Горького»), «Разгуляй», «Цирк», «площадь Дружбы».



Автобусный маршрут №50 «Улица Гусарова – станция Пермь-II» с 15 июня в прямом направлении будет двигаться аналогично троллейбусу №5 по улицам Гусарова, Солдатова (в обратном направлении по улице Академика Курчатова), Лодыгина, Куйбышева, Белинского, Комсомольскому проспекту, Ленина с остановочными пунктами: «улица Гусарова», «улица Солдатова» (в обратном направлении «микрорайон Крохалева»), «Геофизика», «Восток-Сервис», «улица Лодыгина», «улица Яблочкова», «улица Обвинская» (в обратном направлении дополнен остановкой «улица Моторостроителей»), «Троллейбусное депо», «Строительный факультет», «Муниципальный дворец культуры», «улица Белинского» (в обратном направлении «улица Смирнова»), «Комсомольская площадь», «кинотеатр «Кристалл», «кинотеатр «Октябрь», «Октябрьская площадь», «ЦУМ», «улица Попова», «улица Борчанинова», «Драмтеатр», «улица Плеханова», «улица Хохрякова», «станция Пермь-II».



Интервал маршрута №30 в часы пик составит 7-8 минут, маршрута №50 – 5-6 минут.



Подробнее с расписанием и схемой движения можно будет ознакомиться на сайте МКУ «Гортранс» http://www.map.gortransperm.ru/.