Пермские школьники смогут пройти бесплатное обучение по Интернету вещей

03:08 | 26.05.2019

Пермский сетевой ИТ-университет запускает первую демошколу для школьников средних и старших классов по технологии «Интернет вещей». Это продолжение межвузовской модульной программы Интернета вещей. Обучение бесплатное.



На курсе «IoT-device» школьники познакомятся с миром IoT- устройств, они посетят производственные площадки пермских компаний, которые связаны с Интернетом вещей. Также ребятам предстоит выполнить практический кейс. Они соберут метеостанцию, которая будет подавать данные на телефон.



Партнер программы - «Технопарк Пермь». Это площадка для бизнесов и стартапов, которые развиваются в ключевых цифровых российских и глобальных экономиках. Занятия будут вести специалисты одного из ведущих производителей оборудования для спутникового мониторинга транспорта Galileosky. Также партнером демошколы выступила российская телекоммуникационная компания «ЭР-Телеком».



Подать заявку можно на сайте Пермского сетевого ИТ-университета: http://perm-itnetwork.ru/#form до 2 июня. А уже 4 июня стартуют занятия. Начинается все с митапа в «Технопарке Пермь».



Напомним, что Пермский сетевой ИТ-университет — это приоритетный проект Пермского края, который поддерживают краевые министерство образования и министерство информационного развития и связи. В проекте участвуют ПНИПУ, ПГНИУ, Пермский филиал НИУ «ВШЭ».



Первые программы Пермского сетевого ИТ-университета были для студентов и специалистов: «IoT-device за 24 часа», «Информационная безопасность в системах IoT за 24 часа», «Аналитика IoT». Все образовательные программы были востребованы студентами. 10 слушателей получили приглашение на стажировку в лучшие ИТ-компании.