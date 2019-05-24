На фестивале воздухоплавания «Небесная ярмарка-2019» в Кунгуре состоятся воздушные баталии

03:07 | 26.05.2019

С 29 июня по 6 июля в Прикамье пройдет XVIII международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка-2019». Церемония открытия и закрытия фестиваля состоятся 29 июня и 6 июля соответственно.



В рамках фестиваля состоятся кубок России по спорту сверхлегкой авиации, чемпионат Приволжского федерального округа и кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. Кунгур в очередной раз станет спортивной площадкой для аэростатов, дельтапланов, парапланов, паралетов и других летательных средств. Кроме того, в 2019 году в программу ярмарки снова включены зрелищные баталии.



По словам главного организатора фестиваля Андрея Вертипрахова, ожидается множество красивых полетов и ярких спортивных побед. «Отличительной особенностью этого года будут новые задания в «Воздушных баталиях над Кунгуром»: освоение новых земель и воздушные бои с применением лазертага. За баталиями безумно интересно наблюдать, а еще интереснее участвовать. Традиционно, ждем всех на открытие, где планируется массовый старт аэростатов, а на закрытии легендарный «танец слонов», — поделится Андрей Вертипрахов.



«Воздушные Баталии над Кунгуром» — это ролевая игра, которая моделирует военные действия в воздухе, на воде и на земле. Пилоты аэростатов становятся капитанами воздушных судов и оказываются в зоне боевых действий, где их задачи - уничтожение танка, моста, других аэростатов и катамаранов, а также разведка, открытие новых земель и другие. В «Баталиях» принимают участие две армии, в каждой из которой есть 10 экипажей аэростатов, один паралет и три паромотора, один парашютист, два катамарана и 10 пехотинцев — ополченцы и диверсанты. В сухопутные «войска» могут выйти и простые жители и гости Кунгура. В зависимости от набранных за выполнение «боевых» заданий очков, выбирается армия-победитель. Пилоты аэростатов могут вести воздушные бои, а также вызвать на дуэль кого-то из оппонентов — для этого используется оборудование для лазертага.



Вместе с баталиями и соревнованиями аэростатов в Кунгуре с 28 июня по 5 июля пройдет III Международный эко-арт фестиваль «По следам Маяковского. Кунгур. Голос Камня». А в последние дни «Небесной ярмарки» эстафету примет еще одно событие, появившееся в 2018 году в рамках фестиваля воздухоплавания — фестиваль керамики «Алхимия огня», который завершится уже 17 июля.



По традиции, программа фестиваля «Небесная ярмарка» насыщена спортивными, культурными и развлекательными событиями. В 2019 году вновь состоится открытый кубок по стритболу, появятся выставка собак ранга чемпионата РКФ и фестиваль визуальной культуры, пройдут детские праздники, рок-концерты, театральные представления и многое другое.