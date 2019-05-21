Глава Перми выразил соболезнования родным и близким педагога Сергея Евгеньевича Полянского

18:40 | 24.05.2019

24 мая ушел из жизни Сергей Евгеньевич Полянский – заслуженный учитель Российской Федерации, педагог-исследователь, профессионал своего дела. Сергей Евгеньевич являлся одним из основателей физико-математической школы №146, он проработал в ней более 25 лет и воспитал не одно поколение талантливых физиков.



Профессионал с высокой теоретической подготовкой, он умело развивал творческий потенциал учащихся и активизировал их познавательную деятельность через систему оригинальных задач и практических заданий как на уроках, так и во внеурочное время.



С 2015 по 2019 год 16 учеников Сергея Евгеньевича становились призерами и победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике. В 2015-2017 годы его ученик Василий Югов ежегодно становился победителем заключительного этапа олимпиады, а в 2016 и в 2017 годах он завоевал золотые медали на международной олимпиаде школьников по физике. Преподаватели ведущих вузов страны отмечают высочайший уровень подготовки его выпускников.



В 2012 году имя Сергея Евгеньевича занесено в «Книгу Почета» отрасли «Образование» департамента образования администрации Перми.



Коллеги запомнят его как верного друга, наставника и профессионала своего дела.



Память о нем навсегда останется в наших сердцах.



Глава Перми Дмитрий Самойлов