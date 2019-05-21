Пермь: новости дня
18:08 | 24.05.2019
Энергетики «Т Плюс» откроют автомобильное движение на улице Луначарского вечером 24 мая
Также ведутся работы по восстановлению благоустройства территории: в выходные дни будут закончены работы по монтажу люков тепловых камер, установлены металлические ограничители расстояния парковки автомобилей. Напомним, на этом участке выполнена замена 180 метров трубопровода диаметром 400 мм от ул. Попова в сторону ул. Куйбышева.
Всего этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской. Работы проходят поэтапно, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.
В 2019 году энергетики проводят масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье проходят перекладки на улицах Глеба Успенского и Газеты «Звезда». Замена теплопроводов осуществляется в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019-2020 годов.
© «Вечерние Ведомости»
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