Началось восстановление газопровода после разгерметизации в Лысьвенском городском округе

13:48 | 24.05.2019

В Лысьвенском городском округе начались работы по восстановлению газопровода ООО «Трансгаз Чайковский», который пострадал в результате разгерметизации сегодня ночью, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края. Напомним, в 5.40 утра 24 мая произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим воспламенением в Лысьвенском городском округе. В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших и ущерба нет – ближайший населенный пункт находится в 7 км от места разгерметизации.



Устранение последствий разгерметизации контролирует лично министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов.



Как доложила министру и.о. директора МКУ Лысьвенского городского округа «Управление по делам ГО и ЧС» Лариса Кузнецова, возгорание, которое стало следствием разгерметизации, уже устранено. Для этих работ было привлечено 46 человек личного состава и 17 единиц техники, из них 26 человек личного состава и 8 единиц техники – ГУ МЧС по Пермскому краю.



По информации ООО «Трансгаз Чайковский», на время аварийно-ремонтных работ газ направили по другим магистралям без отключения газоснабжения. Таким образом, во все населенные пункты, куда поступал газ по перекрытому газопроводу, продолжает поступать газ. Восстановление газопровода уже началось – специалистам предстоит заменить 40 метров трубы.



Газопровод диаметром 1420 мм, давление P-70 кг/см2, принадлежит ООО «Трансгаз Чайковский». На аварийном участке газопровода перекрыли задвижки от Гремячинского ЛПУ до Кунгурского ЛПУ.