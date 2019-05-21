В рамках нацпроекта в Прикамье высажено почти 2 тысячи гектаров леса

17:22 | 23.05.2019

В Пермском крае продолжается реализация регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». На сегодня посадка леса выполнена на площади 1930 га, это 58,5% от утвержденного плана на 2019 год.



В северных районах края на территории Вайского, Веслянского, Гайнского, Чердынского (Колвинского) лесничеств к посадке леса пока не приступили. Агротехнические сроки выполнения работ в этих районах смещаются на 2 недели из-за погодных условий.



Кроме того, в Прикамье продолжаются работы по закладке лесных питомников, посев уже произведен в 6 лесных питомниках на площади 8,5 га (77,3% от плана, который составляет 11,03 га).



В 2019 году в рамках проекта «Сохранение лесов» перед Пермским краем стоит задача провести лесовосстановительные работы на площади 42,5 га леса, на 3,6 тысячи га из которых будет проведено искусственное и комбинированное лесовосстановление (посадка леса и создание частичных лесных культур).



Президентом России в части восстановления лесов поставлена задача обеспечить баланс вырубки леса и его возобновления на уровне 100%, для этого в Пермском крае необходимо к 2024 году восстанавливать более 49 тыс. гектаров ежегодно.



Напомним, в Пермском крае в мае проходят мероприятия, приуроченные ко Дню посадки леса, в рамках которых будет высажено более 200 тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, намечены мероприятия по озеленению мест отдыха, парковых зон, поселков и сельских поселений, а также территорий вблизи школ и детских садов, других учреждений социальной сферы.