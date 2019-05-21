«Горьковка» приглашает пермяков на фестиваль «Книжная площадь-2019»

16:45 | 23.05.2019

27 мая в Пермской библиотеке им. А.М. Горького пройдет XII Медиа-информационный фестиваль «Книжная площадь-2019», приуроченный ко Всероссийскому дню библиотек. Фестиваль направлен на развитие интереса к книге и культуре чтения и продвижение информационных ресурсов библиотеки.



Это значимое библиотечное событие для краевой столицы, которое не только охватывает пермяков всех возрастов, но и объединяет участников и гостей из Прикамья. Участие в фестивале примут школьники, студенты, молодые родители с детьми, старшее поколение.



Фестиваль «Книжная площадь» состоится в «Горьковке» уже в 12-й раз, а главной темой в этом году станет «Коммуникация 0+», отметила первый заместитель директора библиотеки Марина Хабирова: «В программе два направления, первое из них - профессиональная часть, куда приглашены специалисты библиотек Пермского края для награждения победителей конкурса «Библиотекарь года». В этот день мы по традиции отмечаем тех, кто внес особый вклад в развитие библиотечного дела в регионе. Кроме того, специалисты библиотечной отрасли поделятся друг с другом практическим опытом, обозначат стратегические задачи на перспективу».



Вторая часть программы «Парад клубов» - для читателей: «Горьковка» презентует клубы, работающие в библиотеке.



Также в фестивале примет участие краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина.



Среди площадок фестиваля «Книжная площадь-2019» - клуб экологической культуры, клуб «Литературное зарубежье», клуб «Пермский интеллигент», выставка «В ожидании зрителя…: Зарождение и развитие театра», стенд «Мой любимый спектакль».