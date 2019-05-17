В выходные дни на перекрестке Комсомольского проспекта и Луначарского в Перми будет закрыто движение по нечетной стороне

18:56 | 22.05.2019

Энергетики «Т Плюс» проводят реконструкцию тепловой сети на улице Луначарского.



Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» проведут очередной этап работ по реконструкции тепловой сети, расположенной на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Луначарского. Начиная с субботы, 25 мая, с 00.00 до 05.30 понедельника, 27 мая, движение транспорта через перекресток по нечетной стороне Комсомольского проспекта будет закрыто. Работы реализуются в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов и направлены на обеспечение надежного теплоснабжения горожан.



Всего этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской. Работы проходят поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для пермяков.



В 2019 году энергетики проводят масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на улицах 1-й Красноармейской, Тимирязева, Глеба Успенского и Газеты «Звезда». Все мероприятия синхронизированы с программой подготовки к празднованию 300-летнего юбилея Перми.