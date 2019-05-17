Во Дворце детского творчества пройдет выставка, посвященная судьбе Пермской епархии

18:05 | 22.05.2019

В четверг, 23 мая, с 10:00 до 15:00 в фойе Дворца детского (юношеского) творчества в Перми пройдет выставка «Сохраняя веру: трагические судьбы Пермской епархии», на которой представлены документы, рассказывающие о гонениях на священнослужителей в первой половине ХХ века, о судьбах людей, пострадавших за веру, но не изменивших своим убеждениям. Мероприятие пройдет в рамках Дней славянской письменности и культуры. Вход на выставку свободный.



Также в этот день во Дворце в 11:00 состоится пленарное заседание «Вехи церковной истории Прикамья, Пермская епархия РПЦ – 220 лет», на котором соберутся крупные ученые и общественные деятели Перми, Пермского края и других городов России. На нем запланирована передача в фонды Музея-заповедника «Пермь-36» уникального артефакта — напрестольного бронзового креста с пятью сквозными отверстиями, свидетельствующего о трагичных событиях первой трети ХХ века.



Мероприятие организовано Пермской епархией Русской православной церкви и проводится при поддержке администрации губернатора Пермского края, администрации города Перми, при участии ученых пермских вузов.