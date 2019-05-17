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12:40 | 22.05.2019
Более 10 врачей Краевой детской больницы спасали жизнь малыша, выпавшего из окна 6 этажа
После обследования малыша доставили в операционную, где врач-хирург Данила Савельев и два ассистента Ксения Богданова и Анастасия Смышляева провели экстренную операцию, позволившую сохранить жизнь ребенку, поскольку он мог погибнуть от большой кровопотери. Операция длилась 2,5 часа.
Продолжили лечение маленького пациента анестезиологи-реаниматологи совместно с хирургами. Специалисты выхаживали ребенка в течение 8 дней в отделении реанимации, под руководством заведующего, врача анестезиолога-реаниматолога Константина Горковца.
20 мая малыша перевели в общую палату отделения нейрохирургии, где он будет лечиться еще месяц.
«В этой истории присутствует, конечно, доля везения. Ребенок получил серьезные травмы, при которых своевременно оказанная медицинская помощь на всех этапах позволила сохранить жизнь маленькому пациенту. Отмечу настоящую командную работу коллектива хирургической службы КДКБ, хочется поблагодарить весь медперсонал и за высокие результаты, которых удается добиваться вместе», — поделился Игорь Тюнягин, заместитель главного врача по хирургической помощи Краевой детской больницы.
Медики наблюдают сезонность подобных травм: большая их часть приходится на весну, лето, когда люди начинают спасаться от жары и забывают про безопасность детей. Родители должны максимально позаботиться об этом, существует масса различных средств по обеспечению безопасности окон для детей, большинство из них доступно любой семье. Важно каждый детский шаг защитить от опасности.
© «Вечерние Ведомости»
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