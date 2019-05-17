Более 10 врачей Краевой детской больницы спасали жизнь малыша, выпавшего из окна 6 этажа

12:40 | 22.05.2019

11 мая в Краевую детскую клиническую больницу после падения с 6 этажа поступил годовалый малыш. По словам специалистов, ребенок находился в крайне тяжелом состоянии с подключенным аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К оказанию медпомощи подключились все члены хирургической бригады: хирург, травматолог, нейрохирург, анестезиолог, также была выполнена компьютерная томография (КТ), в результате мультидисциплинарного обследования выявили повреждение внутренних органов. За текущий год это уже 4 случай поступления пациента после падения из окна.



После обследования малыша доставили в операционную, где врач-хирург Данила Савельев и два ассистента Ксения Богданова и Анастасия Смышляева провели экстренную операцию, позволившую сохранить жизнь ребенку, поскольку он мог погибнуть от большой кровопотери. Операция длилась 2,5 часа.



Продолжили лечение маленького пациента анестезиологи-реаниматологи совместно с хирургами. Специалисты выхаживали ребенка в течение 8 дней в отделении реанимации, под руководством заведующего, врача анестезиолога-реаниматолога Константина Горковца.



20 мая малыша перевели в общую палату отделения нейрохирургии, где он будет лечиться еще месяц.



«В этой истории присутствует, конечно, доля везения. Ребенок получил серьезные травмы, при которых своевременно оказанная медицинская помощь на всех этапах позволила сохранить жизнь маленькому пациенту. Отмечу настоящую командную работу коллектива хирургической службы КДКБ, хочется поблагодарить весь медперсонал и за высокие результаты, которых удается добиваться вместе», — поделился Игорь Тюнягин, заместитель главного врача по хирургической помощи Краевой детской больницы.



Медики наблюдают сезонность подобных травм: большая их часть приходится на весну, лето, когда люди начинают спасаться от жары и забывают про безопасность детей. Родители должны максимально позаботиться об этом, существует масса различных средств по обеспечению безопасности окон для детей, большинство из них доступно любой семье. Важно каждый детский шаг защитить от опасности.