Татьяна Голикова проинспектировала подготовку к мировому чемпионату по профмастерству WorldSkills

12:33 | 22.05.2019

21 мая Казань с рабочим визитом посетила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. В рамках визита вице-премьер России проинспектировала ход подготовки столицы Татарстана к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в августе текущего года. В мероприятиях приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Колчин, руководители федеральных и региональных органов власти.



Татьяна Голикова посетила основную соревновательную площадку чемпионата WorldSkills – международный выставочный центр «Казань Экспо». После этого заместитель председателя Правительства РФ ознакомилась с инфраструктурой жилого комплекса Деревня WorldSkills (нынешняя Деревня Универсиады), где планируется разместить конкурсантов и экспертов. Также Татьяна Голикова приняла участие в церемонии открытия стелы обратного отсчета времени до старта чемпионата на улице Баумана.



Затем в Казанской ратуше состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.



В этот же день Татьяна Голикова в сопровождении главы региона и почетных гостей посетила финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», пообщалась с экспертами и потенциальными участниками национальной сборной WorldSkills 2019 года.



Отметим, что в Приволжском федеральном округе работе с молодежью и подготовке профессиональных кадров уделяется особое внимание. Имеется уникальный опыт профориентационной работы, выявления и развития талантов детей и молодежи, а также ее карьерного продвижения. Молодое поколение традиционно рассматривается как главный стратегический резерв развития страны и технологического прорыва России.



В составе делегации Пермского края 10 человек. Край будут представлять лучшие студенты профессиональных образовательных организаций, которые прошли отборочные этапы Национального чемпионата по компетенциям: «Экспедирование грузов», «Программные решения для бизнеса», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Производство мебели», «Флористика», «Поварское дело», «3Д Моделирование для компьютерных игр», «Облицовка плиткой», «Промышленная механика и монтаж».



Ранее в Перми прошел V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы», участие в нем приняли почти 400 человек. Оценивали задания более 500 экспертов по 48 компетенциям. Из призеров была сформирована региональная сборная, которая прошла через отборочные соревнования в 14 регионах страны, а после отправилась на финал Национального чемпионата в Казань.