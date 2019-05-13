В этом году организаторы благотворительного забега «На одном дыхании» ожидают 1200 участников

15:35 | 21.05.2019

16 июня в Перми состоится четвертый благотворительный забег «На одном дыхании». Собранные средства направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями и детям-сиротам.



Присоединиться к забегу могут все желающие, независимо от возраста, однако дети младше 14 лет должны бежать в сопровождении взрослых. Отметим, что зарегистрироваться необходимо заранее по ссылке: https://russiarunning.com/event/ccf681eb-3cce-4cb8-b698-0cae414617eb.



На данный момент на забег уже зарегистрировались 270 человек. Всего организаторы рассчитывают на 1200 участников.



В этом году забег будет проходить на набережной Камы, место старта – Решетниковский спуск, 1. Сбор участников и выдача стартовых пакетов начнется в 9:00.



Организаторы предлагают две дистанции – 2 и 10 км, в зависимости от уровня физической подготовки. Кроме этого, можно будет принять участие в Funrun – забеге в смешных костюмах (400 метров – для взрослых, 200 метров – для детей). Впервые за время проведения акции «На одном дыхании» для всех бегунов будет организован электронный хронометраж. На финише каждого участника наградят медалью. Мероприятие дополнят развлекательная программа и интересные мастер-классы.



Число участников «На одном дыхании» растет с каждым годом: в 2016-м пробежали 650 человек, в 2017 – 670, в 2018 – 998. Общая сумма собранных за три года средств составляет порядка 1,8 млн рублей.



Организаторами мероприятия выступают благотворительный фонд «Берегиня», благотворительная организация «Солнечный круг», Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края, HR-агентство «Detkin&Co» и компания AGENT.EVENT.



Отметим, в Пермском крае регулярно проходят спортивные мероприятия, в том числе и благотворительные. В частности, в ноябре 2018 года состоялся Теплый забег, который пробежали 1600 пермяков.



Более подробную информацию можно найти на официальном сайте забега http://наодномдыхании.рф/.