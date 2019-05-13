Дмитрий Самойлов и Александр Кузнецов обсудили с полпредом исполнение нацпроектов и реформу ТКО

10:36 | 18.05.2019

Главы столиц регионов ПФО и муниципальных центров, а также представители Федерального Собрания РФ и федеральных органов власти приняли участие в заседании Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. Оно прошло в г. Балаково Саратовской области под руководством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Представителями от Пермского края на Совете выступили глава города Перми Дмитрий Самойлов и председатель Совета муниципальных образований края, глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов.

Участники совещания обсудили реализацию на местном уровне отдельных стратегических направлений, определённых главой государства в Указе №204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Игорь Комаров напомнил, что на выполнение стратегических задач развития страны в Приволжском федеральном округе в течение шести лет планируется выделить значительные средства - 1,6 трлн рублей за счёт всех источников финансирования, в том числе из местных бюджетов.

«В общем объёме запланированных ресурсов доля собственных средств местного самоуправления кажется незначительной, вместе с тем реальный вклад муниципалитетов будет гораздо выше. В первую очередь, это создание благоприятных условий для эффективной реализации проектов, в том числе обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами строящихся объектов, общественным транспортом - новых жилых микрорайонов, благоустройство территорий и последующее их содержание, социальная поддержка граждан и так далее», - отметил Игорь Комаров.

Игорь Комаров призвал обеспечить эффективную отдачу от каждого вложенного рубля, чтобы жители муниципалитетов смогли ощутить реальные изменения к лучшему: «Достижение поставленных целей возможно только благодаря слаженной, содержательной и энергичной работе на всех уровнях власти. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что результаты реализации национальных проектов должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете, где реализуется основной массив конкретных задач».

Участники Совета также обсудили аспекты работы новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в муниципалитетах и высказали предложения по повышению ее эффективности.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы территориальной организации местного самоуправления, в том числе возможности создания городских агломераций. Полпред отметил, что в ПФО в последние 10 лет активно идут объединительные процессы в муниципальных образованиях, в результате чего количество муниципалитетов уменьшилось на 12% (с 6359 до 5673). Он отметил, что наиболее востребованной формой преобразований является создание городских округов путём объединения сельских территорий.

«Процесс укрупнения муниципалитетов является объективным, направлен на повышение эффективности и качества управления и решение местных вопросов. Вместе с тем, стремясь повысить управляемость территориями, мы сталкиваемся с риском ухудшения объёма и качества предоставления услуг сельскому населению. Главное в этом деле - не допустить снижения уровня жизни людей. Окружной консультативный совет по развитию местного самоуправления выступает площадкой, на базе которой мы можем анализировать ход исполнения поручений главы государства, предложить обоснованные меры по развитию территорий и реализовать их, опираясь на помощь федеральных и региональных органов власти», - подчеркнул Игорь Комаров.