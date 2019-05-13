Пермь: новости дня
16:15 | 16.05.2019
Пермская команда заявлена в «Национальную молодежную хоккейную лигу»
«Это большой шаг в создании многоуровневой системы подготовки хоккеистов в Пермском крае. Мы 2 года говорили о необходимости создания команды НМХЛ. Это не только позволит развиваться игрокам, но и станет основой для формирования состава основной команды – «Молот-Прикамье», – рассказал президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.
Команда создана на базе Академии игровых видов спорта Пермского края. В ее состав войдут лучшие выпускники СДЮСШОР «Молот». Сейчас идет процесс ее формирования и отбор игроков в команду.
«Нам необходимо будет полностью укомплектовать команду в составе 28 человек. Возраст игроков от 16 до 20 лет. До 30 июня мы должны заявить хоккеистов в НМХЛ», – пояснил директор Академии игровых видов спорта Пермского края Иван Белкин.
Кроме состава, руководству Академии совместно с федерацией хоккея Пермского края предстоит определиться с названием команды.
Официальные матчи НМХЛ пермская «молодежка» будет проводить в ледовом дворце СК им. В.П. Сухарева. Объект проинспектировал и дал положительную оценку начальник отдела проведения соревнований Лиги – Алексей Родкин.
Национальная молодежная хоккейная лига (в 2011-2016 годах — Первенство молодежной хоккейной лиги) — молодежный турнир по хоккею с шайбой, образованный в 2016 году как правопреемник Первенства МХЛ, после перехода прав на проведение турнира к ФХР.
© «Вечерние Ведомости»
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