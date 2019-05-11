Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


16:00 | 14.05.2019

Дольщики долгостроя на ул. Ушакова, 34 в Перми получат страховые выплаты

Дольщики долгостроя на ул. Ушакова, 34 в Перми смогут получить страховые выплаты за нарушение застройщиком своих обязательств. Девелопер неоднократно переносил срок сдачи дома, в настоящий момент он так и не введен в эксплуатацию. 29 апреля решением Арбитражного суда Пермского края в отношении застройщика объекта ООО «А-Технология» ввели процедуру конкурсного производства.

При этом, как поясняет министерство строительства и архитектуры Пермского края, банкротство застройщика является страховым случаем и основанием для обращения в страховую компанию. Гражданская ответственность ООО «А-Технологии» застрахована в ООО «Проминстрах». Обязательным условием для обращения в страховую компанию является включение требований дольщика в реестр требований кредиторов ООО «А-Технология». Для этого участникам строительства необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением.

«Получить юридическую помощь в оформлении претензии к страховой компании, а также в составлении заявления в суд о включении в состав кредиторов дольщики могут в консультационном центре минстроя. Услуги юристов во фронт-офисе абсолютно бесплатны. Нам известны случаи, когда дольщикам проблемных домов предлагали помощь различные юридические организации за денежное вознаграждение в виде процента от полученной выплаты», — сообщает заместитель министра строительства – начальник управления жилищной политики Фаина Минх.

Напомним, вопрос «обманутых дольщиков» актуален для многих регионов страны. Для его решения президент России Владимир Путин поручил Правительству России принять необходимые меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков.

За два года в Пермском крае в эксплуатацию было введено 9 долгостроев. На сегодня в реестре проблемных состоит 13 домов.

Режим работы консультационного центра минстроя: с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00. Прием граждан проводится в офисе по адресу: г. Пермь, ул. Попова, 11, кабинет 111. Телефон центра: (342) 236 36 87.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:10 | 14.05.2019
17 мая минтранс Пермского края разместит расписание навигации 2019 года

16:10 | 14.05.2019
В Екатеринбурге пройдет областной турнир по комплексному единоборству

16:00 | 14.05.2019
Дольщики долгостроя на ул. Ушакова, 34 в Перми получат страховые выплаты

15:45 | 14.05.2019
Песков воздержался от комментариев насчет конфликта по храму святой Екатерины

15:43 | 14.05.2019
Участников челябинского экологического форума принял Дмитрий Медведев

15:43 | 14.05.2019
Чусовой получил 75 млн из федерального бюджета на реализацию проекта «Чусовские атланты»

15:16 | 14.05.2019
Главы районов Перми примут горожан

14:55 | 14.05.2019
В этом году в семи свердловских городах заменят 238 лифтов

14:37 | 14.05.2019
Зрители смогут присоединиться к 50 мероприятиям «Российской студенческой весны»

14:32 | 14.05.2019
В 2018 году в Свердловской области зарегистрировано 1,4 тысячи случаев мошенничества

14:30 | 14.05.2019
Пермский студент примет участие в международной стройке в Турции

14:16 | 14.05.2019
Житель Камышловского района, торговавший опасным спиртом, приговорен к обязательным работам

13:58 | 14.05.2019
На Средний Урал приходят заморозки

13:29 | 14.05.2019
В воскресенье центр Екатеринбурга перекроют ради спортивных мероприятий

12:56 | 14.05.2019
Жителя Североуральска оштрафовали на 300 тысяч рублей за попытку дать взятку сотруднику ДПС

12:43 | 14.05.2019
Приставы прикрыли торговлю в незаконных пристроях на Трамвайной

12:38 | 14.05.2019
В Екатеринбурге проходит мероприятие по пресечению преступлений с участием несовершеннолетних

12:22 | 14.05.2019
Горьковка представляет «Театральную коллекцию» Савватия Гинца

12:12 | 14.05.2019
В Екатеринбурге сняли фильм «Селфимания», который презентуют в Каннах

12:10 | 14.05.2019
В Перми состоится Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата

11:59 | 14.05.2019
В пятницу закроют движение по перекрестку Краснолесья – Рябинина

11:46 | 14.05.2019
34-летний екатеринбуржец предстанет перед судом за кражу двух «ГАЗелей»

11:26 | 14.05.2019
На 55-м километре трассы Екатеринбург – Курган организуют реверсивное движение

11:00 | 14.05.2019
Екатеринбургская епархия обратилась к жителям в связи с конфликтом вокруг строительства храма святой Екатерины

комментариев: 8

10:42 | 14.05.2019
В Свердловской области от укусов клещей пострадали 4,8 тысячи человек

10:28 | 14.05.2019
«Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания»: Куйвашев встретится с противниками и сторонниками строительства «храма-на-драме»

комментариев: 7

10:00 | 14.05.2019
Из-за долгов по алиментам житель Нижней Туры четыре месяца проведет в колонии

09:42 | 14.05.2019
На ЖБИ потушили пожар в цехе по производству полиэтиленовых пакетов

09:21 | 14.05.2019
Свердловские власти проведут совещание по урегулированию конфликта вокруг строительства храма святой Екатерины

13.05.2019

22:18 | 13.05.2019
Власти Екатеринбурга добавят 100 млн рублей на строительство хоккейной площадки для команды «Скон-Урал»

21:07 | 13.05.2019
В Екатеринбурге на новые громкоговорители в метро потратят 4,8 млн рублей

20:48 | 13.05.2019
Жители Екатеринбурга прорвали забор вокруг места, где планируется постройка храма святой Екатерины, в знак протеста

20:31 | 13.05.2019
Екатеринбурженку спасли пожарные, вытащив её из окна горящей квартиры

19:12 | 13.05.2019
Из-за повышения стоимости проезда в метро в Екатеринбурге изменят тарифы «Екарты»

18:53 | 13.05.2019
В Екатеринбурге эвакуировали пять офисов «Сбербанка» из-за сообщения о минированиях

18:30 | 13.05.2019
Пермское предприятие при поддержке регионального ФРП создаст уникальные нефтетрубы





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 