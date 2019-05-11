Дольщики долгостроя на ул. Ушакова, 34 в Перми получат страховые выплаты

16:00 | 14.05.2019

Дольщики долгостроя на ул. Ушакова, 34 в Перми смогут получить страховые выплаты за нарушение застройщиком своих обязательств. Девелопер неоднократно переносил срок сдачи дома, в настоящий момент он так и не введен в эксплуатацию. 29 апреля решением Арбитражного суда Пермского края в отношении застройщика объекта ООО «А-Технология» ввели процедуру конкурсного производства.



При этом, как поясняет министерство строительства и архитектуры Пермского края, банкротство застройщика является страховым случаем и основанием для обращения в страховую компанию. Гражданская ответственность ООО «А-Технологии» застрахована в ООО «Проминстрах». Обязательным условием для обращения в страховую компанию является включение требований дольщика в реестр требований кредиторов ООО «А-Технология». Для этого участникам строительства необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением.



«Получить юридическую помощь в оформлении претензии к страховой компании, а также в составлении заявления в суд о включении в состав кредиторов дольщики могут в консультационном центре минстроя. Услуги юристов во фронт-офисе абсолютно бесплатны. Нам известны случаи, когда дольщикам проблемных домов предлагали помощь различные юридические организации за денежное вознаграждение в виде процента от полученной выплаты», — сообщает заместитель министра строительства – начальник управления жилищной политики Фаина Минх.



Напомним, вопрос «обманутых дольщиков» актуален для многих регионов страны. Для его решения президент России Владимир Путин поручил Правительству России принять необходимые меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков.



За два года в Пермском крае в эксплуатацию было введено 9 долгостроев. На сегодня в реестре проблемных состоит 13 домов.



Режим работы консультационного центра минстроя: с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00. Прием граждан проводится в офисе по адресу: г. Пермь, ул. Попова, 11, кабинет 111. Телефон центра: (342) 236 36 87.