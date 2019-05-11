Чусовой получил 75 млн из федерального бюджета на реализацию проекта «Чусовские атланты»

15:43 | 14.05.2019

Проект комплексного благоустройства улицы Ленина в городе Чусовом стал победителем конкурса Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений. Федеральная конкурсная комиссия под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко выбрала 80 проектов-победителей из 330 заявок, поступивших от 77 регионов. На реализацию проекта «Чусовские атланты» муниципалитет получил 75 млн рублей из федерального бюджета.



Проект подразумевает комплексную реконструкцию улицы Ленина в едином цветовом и стилистическом исполнении и создание четырех точек притяжения вдоль улицы. Среди них – станция эко-мастерства «Дворец металлургов», главная площадь «Сердце города», спортивный центр «Станция Пионер» и арт-резиденция молодых предпринимателей «ДКЖ». Также планируется устройство смотровой площадки, арт-объектов, зон отдыха, спортивных площадок, места для велотрека и специальных площадей для уличного граффити. Проект планируется реализовать в течение ближайших двух лет.



По словам Виталия Мутко, лидерами конкурса стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика. «Эти проекты обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам и, самое важное, были разработаны при активном участии жителей», – резюмировал Виталий Мутко.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что одной из основных задач краевого правительства является создание центров притяжения для жителей по всей территории региона. Прикамцы, вне зависимости от места проживания, должны иметь возможность культурного и спортивного досуга.



Отметим, что по результатам открытого опроса 90% чусовлян выбрали улицу Ленина как приоритетный проект благоустройства города. Заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев отметил, что краевые власти и в дальнейшем будут оказывать поддержку муниципалитету в ходе реализации проекта.



Напомним, что целью федерального конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств. Участвовать в конкурсе могут «малые города» с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения.