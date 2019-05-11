В этом году ИГЖН помогла прикамцам вернуть более 11 миллионов за коммунальные услуги

18:10 | 13.05.2019

C начала 2019 года в Инспекцию госжилнадзора поступило 2267 обращений граждан по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

По итогам проверочных мероприятий в рамках лицензионного контроля и жилищного надзора в указанный период Инспекцией выявлено 186 нарушений, выдано 165 предписаний на устранение нарушений.

В результате проведения проверок правомерности начисления платы за жилищные и коммунальные услуги в пользу граждан произведен перерасчет размера платы на сумму более 11 миллионов рублей.

Стоит отметить, что с февраля по май 2019 года по инициативе Инспекции в целях профилактики и предотвращения нарушений обязательных требований при определении размера платы за жилищные и коммунальные услуги в городе Перми и Пермском крае проведено 16 встреч с представителями администраций, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, которым Инспекция поставила задачу обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего жилищного законодательства, в том числе создать условия информационной открытости для граждан.

Инспекция продолжит работу по предотвращению нарушений жилищного законодательства.