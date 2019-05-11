24 прикамских бизнесмена получат поддержку из краевого бюджета в размере 94 млн рублей

17:24 | 13.05.2019

24 предпринимателя из Пермского края получат по результатам конкурса госсубсидию из краевого бюджета на общую сумму в 94 млн рублей для покрытия части расходов, связанных с осуществлением их предпринимательской деятельности.

Напомним, с 2018 года в Пермском крае действует конкурсная программа по получению субсидий на возмещение части затрат для субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего на участие в конкурсе в этом году уже поступило 40 заявок на сумму субсидии 147,5 млн рублей.

Субсидия рассчитана на приобретение нового, полнокомплектного оборудования и покрывает не более 50% производственных затрат, а также не может составить более 10 млн рублей, а для начинающих — до 1 млн рублей. Помимо этого, начинающие предприниматели могли получить субсидию на возмещение части затрат, связанных с выплатами по передаче прав на франшизу — до 500 тысяч рублей.

Участие в конкурсе субсидий приняли действующие или начинающие предприниматели, осуществляющие деятельность в обрабатывающем производстве. Среди участников конкурса были представители медицинской промышленности, производства мебели, стекла и изделий из стекла, ремонта, а также производства машин и оборудования, производства строительных материалов, металлических изделий, текстильного и швейного производства, химического производства, пищевой продукции и другие.

24 предпринимателя, отобранных по итогам конкурса, в течение срока реализации своих бизнес-проектов создадут более 150 новых рабочих мест, в том числе 115 до конца 2019 года. Также в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края отметили, что общая инвестиционная емкость проектов, прошедших отбор, составила 390,5 млн рублей.

По словам замминистра промышленности Пермского края Екатерины Макаренко, ведение бизнеса в сфере производства требует значительного объема ресурсов. Немалой составляющей ресурсов, используемых для развития новых производственных предприятий и расширения уже действующих, являются различные инструменты поддержки со стороны государства, в частности, субсидии. «Тем самым мы помогаем бизнесу увеличивать свои обороты, улучшать качество производимой продукции, даем возможность расширить свое производство путем увеличения количества рабочих мест, что может способствовать не только развитию производства, но и расширению ассортимента выпускаемой продукции», — подчеркнула Екатерина Макаренко.

В частности, одной из компаний, которая получит субсидии в размере 3,7 млн рублей на расширение действующего производства насосов и насосных агрегатов для химической, нефтяной, горнорудной, строительной, металлургической и других сфер деятельности, станет ООО НПО «Уралгидропром». По оценке экспертов, расширение производства позволит увеличить налоговые поступления в краевой бюджет на 71,2 млн рублей.

«Для нас эти средства являются важным подспорьем на приобретение нового оборудования. Наши насосы применяются в различных сферах деятельности человека, и сегодня некоторые образцы производимого нами оборудования можно считать уникальными. Например, электронасосы для циркуляции трансформаторного масла в системах охлаждения силовых трансформаторов, электроснабжения. Отмечу, что насосные агрегаты комплектуются станциями автоматического управления собственного производства», — пояснил технический директор «Уралгидропром» Сергей Лунев.

Более подробную информацию можно найти на сайте краевого министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края http://minpromtorg.permkrai.ru/.