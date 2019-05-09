В Перми 13 мая возобновятся ремонтные работы на Чусовском мосту

13:16 | 11.05.2019

В рамках проведения работ по устранению дефектов сталежелезобетонного пролетного строения моста через реку Чусовую продолжатся ремонтные работы, что вновь потребует организации реверсивного движения по одной полосе.



После подготовки к заливке специальной бетонной смесью в ночь с 15 на 16 мая с 00.00 до 04.00 на Чусовском мосту будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта.



Напомним, что для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств. После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь.



Завершить работы планируется до 28 июня. Движение по двум полосам будет организовано по выходным дням, а также 12 июня.