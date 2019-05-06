В шествии «Бессмертного полка» в Перми приняли участие 32 тысячи жителей Прикамья

16:09 | 10.05.2019

9 мая в честь Дня Победы в седьмой раз в Перми прошла акция «Бессмертный полк». В этом году на центральной площадке в шествии приняли участие 32 тысячи человек, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Памятные шествия прошли еще в 3 районах города: Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском. В них приняли участие порядка 7 тысяч человек. Кроме того, торжественные мероприятия и акция «Бессмертный полк» прошли в каждой территории Прикамья.



Участники акции в Перми прошли по Октябрьской площади, вышли на улицу Ленина и направились к главной сцене у Театра-Театра. Жители региона пронесли фотографии своих родственников, погибших на фронтах или в тылу Великой Отечественной войны, или не доживших до сегодняшнего дня.



К шествию традиционно присоединился глава Пермского края Максим Решетников. В «Бессмертном полку» он прошел вместе с отцом Геннадием Николаевичем. «Несем портреты дедов — Николая Ивановича — папин папа, мой дед, — рассказал Максим Решетников. — Он всю жизнь отработал шлифовальщиком на тогда заводе им. Сталина, потом — заводе им. Свердлова. Дед Илья — это брат Николая Ивановича, он отработал на «полуторке» водителем, тоже практически всю войну прошел».



Также глава Прикамья отметил, что важно передавать память о войне следующим поколениям. «Этот праздник символизирует передачу огня. В нас всех кровь поколения победителей: кровь людей, которые прошли очень серьезные испытания, таких испытаний, наверное, за последние 100-200 лет не было. Кровь людей, которые все это преодолели, которые вернулись живыми. С одной стороны с ними всегда были товарищи, с другой стороны — безумное желание жить. И они первыми полетели в космос, восстановили страну. А мы их дети, внуки, правнуки, значит, мы тоже это все можем, когда у нас есть цель. Это понимание – главное, что мы должны передавать следующим поколениям, как вечный огонь: «нам завещанный одним, другим передадим». И 9 мая – праздник о передаче этого огня, о том, что ведет нас дальше».