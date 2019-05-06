Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


16:09 | 10.05.2019

В шествии «Бессмертного полка» в Перми приняли участие 32 тысячи жителей Прикамья

9 мая в честь Дня Победы в седьмой раз в Перми прошла акция «Бессмертный полк». В этом году на центральной площадке в шествии приняли участие 32 тысячи человек, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Памятные шествия прошли еще в 3 районах города: Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском. В них приняли участие порядка 7 тысяч человек. Кроме того, торжественные мероприятия и акция «Бессмертный полк» прошли в каждой территории Прикамья.

Участники акции в Перми прошли по Октябрьской площади, вышли на улицу Ленина и направились к главной сцене у Театра-Театра. Жители региона пронесли фотографии своих родственников, погибших на фронтах или в тылу Великой Отечественной войны, или не доживших до сегодняшнего дня.

К шествию традиционно присоединился глава Пермского края Максим Решетников. В «Бессмертном полку» он прошел вместе с отцом Геннадием Николаевичем. «Несем портреты дедов — Николая Ивановича — папин папа, мой дед, — рассказал Максим Решетников. — Он всю жизнь отработал шлифовальщиком на тогда заводе им. Сталина, потом — заводе им. Свердлова. Дед Илья — это брат Николая Ивановича, он отработал на «полуторке» водителем, тоже практически всю войну прошел».

Также глава Прикамья отметил, что важно передавать память о войне следующим поколениям. «Этот праздник символизирует передачу огня. В нас всех кровь поколения победителей: кровь людей, которые прошли очень серьезные испытания, таких испытаний, наверное, за последние 100-200 лет не было. Кровь людей, которые все это преодолели, которые вернулись живыми. С одной стороны с ними всегда были товарищи, с другой стороны — безумное желание жить. И они первыми полетели в космос, восстановили страну. А мы их дети, внуки, правнуки, значит, мы тоже это все можем, когда у нас есть цель. Это понимание – главное, что мы должны передавать следующим поколениям, как вечный огонь: «нам завещанный одним, другим передадим». И 9 мая – праздник о передаче этого огня, о том, что ведет нас дальше».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:08 | 10.05.2019
ФК «Урал» сыграл вничью с оренбургскими футболистами

17:32 | 10.05.2019
В Свердловской области штормовое предупреждение продлили до 14 мая из-за жары

16:32 | 10.05.2019
Свердловские хоккеисты выиграли для Екатеринбурга третью ледовую арену

16:22 | 10.05.2019
В Екатеринбурге определили район с самой засоренной канализацией

16:18 | 10.05.2019
17-летнему герою из Пермского края вручили знак «Горячее сердце»

16:09 | 10.05.2019
В шествии «Бессмертного полка» в Перми приняли участие 32 тысячи жителей Прикамья

15:49 | 10.05.2019
Остановку «Пехотинцев» для маршрута №57 в Екатеринбурге перенесли для улучшения обслуживания горожан

14:47 | 10.05.2019
Пермские спортсмены завоевали медали кубка России по бадминтону

14:44 | 10.05.2019
Пермячка представит свой фильм на Севастопольском международном фестивале

14:42 | 10.05.2019
Пермяков приглашают присоединиться к всероссийской акции «Красная гвоздика»

14:23 | 10.05.2019
Военная авиация ЦВО начала тушить крупные природные пожары в Курганской области

14:07 | 10.05.2019
Екатеринбургская мэрия вновь ищет подрядчика для реконструкции парка Зеленая Роща

13:16 | 10.05.2019
В Екатеринбурге с 15 мая подорожает проезд в метро

12:58 | 10.05.2019
Вчера в Екатеринбурге произошла страшная авария с участием трёх машин

10:32 | 10.05.2019
Сегодня ФК «Урал» на выезде встретится с командой «Оренбург»

08:59 | 10.05.2019
У байкера переломы ног и сотрясение мозга: в Екатеринбурге водитель на Niva сбил мотоцикл

07:57 | 10.05.2019
Помогите найти человека: в Новоуральске пропал мужчина

07:41 | 10.05.2019
Минувшим вечером в Тавде произошёл серьёзный пожар

09.05.2019

22:23 | 9.05.2019
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

22:07 | 9.05.2019
В ЦПКиО в Екатеринбурге показали реконструкцию битвы на Курской дуге

21:47 | 9.05.2019
В Екатеринбурге после ливня закрыли улицы возле метро «Динамо»

18:46 | 9.05.2019
В Екатеринбурге прошла первая гроза с ливнем и градом (ФОТО)

18:44 | 9.05.2019
Пострадавшие от взрыва магнитогорцы опровергли факт начисления лишней «коммуналки»

18:32 | 9.05.2019
Евгений Куйвашев посетил госпиталь ветеранов войн

18:20 | 9.05.2019
На турнире по стрельбе победу одержало российское оружие

15:05 | 9.05.2019
В акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге приняли участие 130 тысяч человек

13:19 | 9.05.2019
В праздники в Екатеринбурге ожидаются гроза и жара

12:23 | 9.05.2019
На Широкореченском мемориале в Екатеринбурге прошла траурная церемония «Память»

12:03 | 9.05.2019
В Екатеринбурге прошел парад Победы (ФОТО)

11:15 | 9.05.2019
Зауральские пожарные отстояли Иковку. Ликвидация природного пожара продолжается

10:23 | 9.05.2019
Губернатор и председатель Заксобрания Свердловской области поздравили свердловчан с Днем Победы

09:27 | 9.05.2019
В Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам, посвященный Дню Победы

00:36 | 9.05.2019
Бывший замдиректора Серовского дома-интерната, осужденный на 4 года, вышел на свободу

08.05.2019

21:50 | 8.05.2019
Вылетевший из Екатеринбурга в Новосибирск самолет прервал полет из-за проблем с двигателем

21:24 | 8.05.2019
В исправительной колонии под Екатеринбургом произошел пожар

20:47 | 8.05.2019
На ремонт улицы 8 Марта власти Екатеринбурга выделят 15,9 млн рублей





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 