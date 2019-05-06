Пермские спортсмены завоевали медали кубка России по бадминтону

14:47 | 10.05.2019

В начале мая в Казани состоялся один из главных стартов для ведущих бадминтонистов страны – кубок России.



Участие в соревнованиях приняли лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России – более 120 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, включая Пермский край.



Пермь защищали спортсмены школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки». Елена Комендровская заняла третье место в одиночном и парном разрядах, Мария Шегурова стала третьей в парном разряде.