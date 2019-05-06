Пермячка представит свой фильм на Севастопольском международном фестивале

14:44 | 10.05.2019

Кинокартина пермского режиссера Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви» попала в шорт-лист национального конкурса XV Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который пройдет с 12 по 18 мая. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия http://pobedilivmeste.ru/films.



«В середине мая поеду в Севастополь на пару дней, — написала Ольга Аверкиева на своей странице в социальной сети «Вконтакте». — Покажу наш фильм и посмотрю другие!»



Всего в конкурсной программе фестиваля будет представлено свыше 80 работ из России и других стран мира. В национальном конкурсе, в рамках которого покажут фильм «Вырваться. История любви», будут соревноваться 14 фильмов, снятых режиссерами из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми.



Кинолента пермского режиссера повествует о трех сиротах, которые живут в закрытых психоневрологических интернатах. Но внезапно им выдался шанс стать самостоятельными. Благодаря этому они встретились, и в их жизни появилась любовь.



Напомним, ранее фильм «Вырваться. История любви» стал одним из лауреатов Международного кинофестиваля «8 женщин».