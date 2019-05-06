«Пермская сетевая компания» приступает к реконструкции нового участка теплосети на улице Луначарского

14:03 | 8.05.2019

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» начинают перекладку участка тепловой сети, проходящей по улице Луначарского в Перми. Энергетикам предстоит заменить 213 метров трубопровода диаметром 400 мм.



На время работ с 10 мая по 10 июня будет закрыт проезд автомобильного транспорта по ул. Луначарского на участке от дома Луначарского, 73 до Комсомольского проспекта. Подрядными организациями участки проведения работ будут оснащены информационными щитами и дорожными знаками, которые позволят водителям выбрать оптимальные пути объезда.



Всего этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.



В 2019 году энергетики планируют масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на улицах 1-й Красноармейской, Тимирязева, Глеба Успенского и Газеты «Звезда». Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019-2020 годов. Все мероприятия синхронизированы с программой подготовки к празднованию 300-летнего юбилея Перми.