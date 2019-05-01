Пермские школьники отправятся в Австралию на соревнования по робототехнике

18:34 | 6.05.2019

Три команды прикамских робототехников вошли в десятку сильнейших по направлению RoboCup Rescue Line (соревнования роботов-спасателей) на всероссийском этапе RoboCup Russia Open 2019. Команда «100 kilos of Code» — Дмитрий Калинин и Владислав Дерябкин — из Пермского района стала победителем и прошла в мировой финал, который состоится этим летом в Сиднее. Туда юные пермяки отправятся с тренером Владимиром Варанкиным.



По словам финалистов, они готовились войти в тройку победителей, но были приятно удивлены победой. «Мы подготовились хорошо, но все равно оставались моменты, которые пришлось проработать на месте. И, несмотря на довольно серьезную конкуренцию, мы стали победителями. Это здорово!» – говорит программист команды Владислав Дерябкин.



«Мы, конечно, будем улучшать и робота, и программу. Уже есть несколько идей по доработке», – добавляет Дмитрий Калинин, отвечающий за конструирование робота.



Отметим, пермские команды робототехников при поддержке АНО по содействию в развитии инженерно-технического и информационно-технологического образования «Фокус» принимают участие в соревнованиях по системе RoboCup уже три года подряд. В прошлом году команда «100 kilos of Code» вошла в десятку сильнейших европейских команд, выступив на соревнованиях в Италии.



Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что в регионе уделяют особое внимание развитию инженерии, робототехники, информационных технологий. «Наш регион исторически - крупный индустриальный центр. Сегодня мы также стремимся стать лидерами по развитию цифровой экономики и высоких технологий», — подчеркнул глава Прикамья.



RoboCup — это некоммерческий проект по продвижению искусственного интеллекта, робототехники и других областей науки и техники с помощью робототехнических соревнований.



RoboСup Rescue Line — соревнование, в котором робот должен выполнить спасательную миссию в полностью автономном режиме без участия человека. Робот должен быть сильным, крепким и достаточно умным, чтобы перемещаться по линии через разрушенную территорию с препятствиями, возвышенностями, неровностями поверхности, валунами, не застрять и спасти пострадавших.