Более 900 жителей Прикамья заявились на участие в экстремальном забеге «Стальной характер»

17:42 | 6.05.2019

13 июля в Перми пройдет экстремальный забег «Стальной характер». На участие в нем уже зарегистрировалось более 900 жителей региона.



Организаторы подготовили для участников два вида дистанций: на 5 и 10 км. Пробежать экстремальный забег предлагается одному либо в команде. По правилам «Стального характера» каждый, кто пересечет финишную черту, станет победителем и получит медаль.



В этом году экстремальный забег пройдет в Перми уже в третий раз. В прошлом году на старт экстремального забега вышло 1500 жителей Пермского края. Зарегистрироваться на забег этого сезона можно на официальном сайте проекта http://steelcharacter.ru/.