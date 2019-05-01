В Пермском крае объявили аукционы на реконструкцию ул. Строителей

12:14 | 4.05.2019

2 мая министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило два аукциона на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» (1-й этап).



Первый этап строительства разделен на два лота. Первый лот (начальная цена контракта — 892,6 млн руб.) предполагает расширение ул. Строителей — от ул. Куфонина до ул. Вишерской, а второй лот (339,2 млн руб.) — работы по перекладке трамвайных путей. Предполагается, что строительство 1 этапа будет завершено до 30 ноября 2020 года.



Заявки на участие в аукционах принимаются до 28 мая. Итоги будут подведены 3 июня.