Помощь по покупке оборудования для цифрового телевидения оказана почти 3 тысячам жителей Прикамья

15:53 | 2.05.2019

В Пермском крае продолжается подготовка к переходу с аналогового на цифровое телевещание.



Социальную помощь от краевых властей могут получить определенные категории граждан: пенсионеры с соцпенсией, участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла. По поручению губернатора обратившимся жителям выплачивается компенсация до 1000 рублей за приобретение приставки и антенны и до 6000 рублей - за приобретение ресивера и спутниковой тарелки. Такой поддержкой уже воспользовались почти 3 тысячи жителей региона.



Кроме того, на территории Прикамья продолжают работать волонтеры, которые помогают установить и настроить оборудование. Их помощью уже воспользовались более 1,5 тысячи прикамцев.



Продолжают работу горячие телефонные линии - федеральная горячая линия РТРС 8-800-220-2002 и региональная горячая линия на базе МФЦ 8-800-555-05-53.