Краевой УКС объявил конкурс на проектирование инфекционной больницы в Перми

15:47 | 2.05.2019

30 апреля Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование нового корпуса инфекционной больницы на 300 коек. Его построят в Кировском районе Перми на ул. Калинина.



«При проектировании объекта необходимо обеспечить доступность нового важнейшего медучреждения города, а при размещении — учесть все санитарные ограничения», — добавил первый заместитель председателя правительства, министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.



По словам председателя общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края Татьяны Романовской, существующая сейчас инфекционная больница – пережиток прошлого. «Ее начали строить больше 100 лет назад, и к настоящему моменту больница, конечно, значительно устарела, — считает Татьяна Романовская. – Пациенты с нетерпением ждут появления данной больницы. То предварительное моделирование новой больницы, которое мы сегодня видели, – это прекрасный современный комплекс зданий, которые нам необходимы. Здесь прекрасная транспортная развязка и с городом, и с регионом».



Напомним, новая инфекционная больница стала одним из двух проектов, о дополнительном финансировании которых заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам рабочего визита в Пермь. Премьер уже дал соответствующие поручения федеральным Минздраву, Минфину и Минэкономразвития.