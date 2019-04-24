В Прикамье только 10% юридических лиц заключили договоры на вывоз мусора

19:21 | 30.04.2019

Неплательщики за вывоз мусора получат денежные штрафы за нарушение экологических требований.



Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Теплоэнерго» планирует организовать совместную работу с Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края и Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю по выявлению лиц, не заключивших Договор по обращению с ТКО, и привлечь виновных к административной ответственности.



По словам старшего государственного инспектора Пермского края в области охраны окружающей среды Виктора Камрада, административная ответственность предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях — на должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридические лица от 100 до 250 тысяч рублей. Кроме того, деятельность ИП или юридического лиц может быть приостановлена на 90 суток



Как поясняют представители «Теплоэнерго», в Пермском крае около 50 тысяч юридических лиц, однако в данный момент договоры заключили менее 10% юридических лиц. При этом в ряде случаев юридические лица получают от регионального оператора услуги по вывозу отходов, но не оплачивают их.



«Мы фиксируем, что некоторые организации, вместо того, чтобы заключить договор и получать услугу, попросту выбрасывают отходы на контейнерной площадке ближайшего жилого дома. В результате чего те переполняются. При этом содержание площадок оплачивают жители. Обращение в органы экологического надзора — это первый этап работы. Сейчас готовим исковые заявления в суд на недобросовестные юридические лица, которые до сих пор стараются остаться в тени. При выявлении юридического лица региональный оператор выставит счет за вывоз ТКО в полном объеме, начиная с 1 января 2019 года. Кроме того, неплательщику будет начислены пени за накопление долгов», – пояснил заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников.



Напомним, что собираемость платежей среди жителей Пермского края в многоквартирных домах по итогам 2 месяцев составила 52%. При этом в управляющих организациях, которые перешли на прямые платежи с регоператором, процент оплаченных квитанций выше. Отметим, что прямые платежи населения без посредничества в лице управляющей компании являются наиболее понятным и прозрачным способом взаимоотношения жителей и регионального оператора по вывозу ТКО. По итогам первого квартала на полигоны отправлено более 100 тысяч тонн отходов.