Ремонт моста через реку Юг закончат осенью 2019 года

19:07 | 29.04.2019

На региональной автомобильной дороге Болгары – Юго-Камский – Крылово идет ремонт моста через р. Юг. На время ремонта на мосту организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором. Региональный минтранс призывает водителей транспортных средств быть внимательнее, соблюдать требования установленных в зоне ремонтных работ дорожных знаков.



Отметим, ремонт моста плановый, по результатам комплексных обследований мостовых сооружений. Планируется, что все работы будут закончены до конца октября 2019 года. Во время отчета о работе правительства губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что в этом году краевые власти не намерены сбавлять темпы ремонта и реконструкции дорог, набранные с 2017 года, – и по деньгам, и по объемам.



По итогам аукциона договор подписан с ООО «ПромТехноС». Согласно проекту, подрядчик должен отремонтировать асфальтовое покрытие самого моста, подходы к нему, установить новое барьерное ограждение, новые дорожные знаки, нанести дорожную разметку. Стоимость работ 10,776 млн руб.



Мостовой переход находится на дороге, связывающей краевую столицу с несколькими районами Пермского края: Пермским, Осинским, Чернушинским, Бардымским, Куединским. Кроме того, дорога связывает Пермский край с Башкирией и Свердловской областью.



Всего на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в 2019 году планируется направить 16,3 млрд рублей. Из них 11,2 млрд рублей - на региональные дороги. Среди наиболее крупных дорожных объектов, завершение строительства которых планируется в этом году, обход п. Куеда, обход Чусового и завершение «спрямления» шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино.