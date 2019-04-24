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19:07 | 29.04.2019
Ремонт моста через реку Юг закончат осенью 2019 года
Отметим, ремонт моста плановый, по результатам комплексных обследований мостовых сооружений. Планируется, что все работы будут закончены до конца октября 2019 года. Во время отчета о работе правительства губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что в этом году краевые власти не намерены сбавлять темпы ремонта и реконструкции дорог, набранные с 2017 года, – и по деньгам, и по объемам.
По итогам аукциона договор подписан с ООО «ПромТехноС». Согласно проекту, подрядчик должен отремонтировать асфальтовое покрытие самого моста, подходы к нему, установить новое барьерное ограждение, новые дорожные знаки, нанести дорожную разметку. Стоимость работ 10,776 млн руб.
Мостовой переход находится на дороге, связывающей краевую столицу с несколькими районами Пермского края: Пермским, Осинским, Чернушинским, Бардымским, Куединским. Кроме того, дорога связывает Пермский край с Башкирией и Свердловской областью.
Всего на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в 2019 году планируется направить 16,3 млрд рублей. Из них 11,2 млрд рублей - на региональные дороги. Среди наиболее крупных дорожных объектов, завершение строительства которых планируется в этом году, обход п. Куеда, обход Чусового и завершение «спрямления» шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино.
© «Вечерние Ведомости»
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