Федеральная группа контроля «Единой России» оценит исполнение нацпроектов в Пермском крае

19:00 | 24.04.2019

В пятницу, 26 апреля, в Пермский край с рабочим визитом прибывает группа контроля президиума генсовета партии «Единая Россия» за исполнением национальных проектов. В ее составе члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ.



В ходе визита группой контроля проводится оценка исполнения мероприятий и проведения работ по объектам, вырабатываются предложения по устранению возникших рисков и решению проблем совместно с органами исполнительной власти, организуются встречи с населением, собираются предложения по совершенствованию системы реализации национальных проектов и возможной разработке законодательных инициатив.



В Перми представители группы контроля осмотрят социальные объекты, промышленные предприятия, а также проведут встречу с членом Высшего совета партии «Единая Россия», губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.



Итоги работы в регионе комиссия вынесет на обсуждение с партийным активом. Экспертный отчет с рекомендациями и результаты контроля будут направлены председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву.



Напомним, после поручения, данного Дмитрием Медведевым на XVIII съезде партии, «Единая Россия» запустила всероссийский партийный контроль за реализацией национальных проектов.