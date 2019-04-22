Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


19:00 | 24.04.2019

Федеральная группа контроля «Единой России» оценит исполнение нацпроектов в Пермском крае

В пятницу, 26 апреля, в Пермский край с рабочим визитом прибывает группа контроля президиума генсовета партии «Единая Россия» за исполнением национальных проектов. В ее составе члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ.

В ходе визита группой контроля проводится оценка исполнения мероприятий и проведения работ по объектам, вырабатываются предложения по устранению возникших рисков и решению проблем совместно с органами исполнительной власти, организуются встречи с населением, собираются предложения по совершенствованию системы реализации национальных проектов и возможной разработке законодательных инициатив.

В Перми представители группы контроля осмотрят социальные объекты, промышленные предприятия, а также проведут встречу с членом Высшего совета партии «Единая Россия», губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Итоги работы в регионе комиссия вынесет на обсуждение с партийным активом. Экспертный отчет с рекомендациями и результаты контроля будут направлены председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву.

Напомним, после поручения, данного Дмитрием Медведевым на XVIII съезде партии, «Единая Россия» запустила всероссийский партийный контроль за реализацией национальных проектов.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:34 | 24.04.2019
В Екатеринбурге управляющая компания снесла сад на крыше, который 82-летний пенсионер выращивал 18 лет

20:43 | 24.04.2019
В Екатеринбурге пенсионерка из аварийного дома на ВИЗе добилась увеличения компенсации от застройщика, но всё равно не довольна

19:58 | 24.04.2019
Дмитрий Песков: Пермский край может войти в топ-5 регионов страны по развитию НТИ

19:28 | 24.04.2019
Валерий Сухих: «Совет законодателей вновь доказал свою полезность»

19:19 | 24.04.2019
INSYTE Electronics и «Высшая школа экономики» создадут центр разработки решений для «умного города»

19:00 | 24.04.2019
Федеральная группа контроля «Единой России» оценит исполнение нацпроектов в Пермском крае

18:54 | 24.04.2019
Строительство обхода поселка Куеда выполнено на 52%

18:46 | 24.04.2019
Муниципалитеты Прикамья подали 47 заявок на строительство и проектирование газопроводов

18:37 | 24.04.2019
Еще в 11 домах Перми начали менять лифты

18:32 | 24.04.2019
Пермская компания представит разработки в сфере интернета вещей на крупнейшей выставке Латинской Америки

18:17 | 24.04.2019
Суд оставил под стражей екатеринбургских борцов с наркотиками

17:58 | 24.04.2019
В Екатеринбург для парада Победы уже прибыла вся необходимая техника

17:29 | 24.04.2019
Свердловчанин под видом организации грузоперевозок похитил 450 тысяч рублей

17:01 | 24.04.2019
В Екатеринбурге оператор связи выиграл иск у ТСЖ по делу о размещении сетей

16:58 | 24.04.2019
В Кургане школьников на экзаменах будут кормить бесплатными горячими обедами

16:48 | 24.04.2019
Курганский областной суд оставил приговор экс-начальнику УФНС без изменений

16:40 | 24.04.2019
На Урале испекут самый большой в мире кулич

16:21 | 24.04.2019
Суд Кургана вынес приговор водителю автобуса, который сбил насмерть пенсионерку

16:18 | 24.04.2019
В Екатеринбурге полицейские изъяли целый грузовик с «фунфыриками»

16:02 | 24.04.2019
В Шумихе полиция накрыла сразу 4 точки сбыта нелегального алкоголя

15:59 | 24.04.2019
В Екатеринбурге общегородской субботник перенесли на 30 апреля

15:29 | 24.04.2019
Водителя с поддельными правами задержали на трассе Екатеринбург – Тюмень

15:00 | 24.04.2019
«Монстрацию» согласились провести на Вторчермете

14:59 | 24.04.2019
Апелляция не помогла. Птицефабрика «Среднеуральская» проиграла судебный спор Росприроднадзору

14:52 | 24.04.2019
Эксперты ОНФ направили в региональное правительство предложения по развитию цифровой экономики в Пермском крае

14:41 | 24.04.2019
Свердловский облсуд прекратил производство по коллективному иску противников «храма-на-драме»

14:08 | 24.04.2019
22 нелегальных мигранта выдворены из Екатеринбурга (ФОТО)

14:07 | 24.04.2019
Прикамская компания получит более 390 млн рублей от ФРП на создание нового вертолетного редуктора

13:21 | 24.04.2019
В Курганской области власти запустили специальный сайт для жалоб

13:17 | 24.04.2019
Пермский Театр-Театр представил спектакль «Карлик нос» на Всероссийском театральном марафоне

13:15 | 24.04.2019
В Екатеринбурге семья чиновника из райадминистрации причастна к уличной торговле?

13:12 | 24.04.2019
Шумкову представили нового начальника Центра спецсвязи и информации ФСО Зауралья

12:58 | 24.04.2019
Фонд святой Екатерины устанавливает в Екатеринбурге гигантские куличи и яйца

12:45 | 24.04.2019
Пермский край примет участие в пилотном проекте Рослесхоза по сопровождению грузоперевозок древесины

12:44 | 24.04.2019
В Екатеринбурге на мальчика упал дорожный знак

12:43 | 24.04.2019
Сотрудники Интерсвязи привели в порядок челябинскую улицу





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 