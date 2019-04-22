Пермь: новости дня
18:54 | 24.04.2019
Строительство обхода поселка Куеда выполнено на 52%
Обход Куеды является важным объектом для обеспечения безопасности жителей, он выводит транспортный поток из населенного пункта. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность организации дорожного движения таким образом, чтобы грузовые и крупнотоннажные автомобили не заезжали в города и поселки региона. Это сделает условия проживания в населенных пунктах региона более комфортными. Кроме того, обход Куеды связывает Пермский край с Республикой Башкортостан и выводит транспортный поток в Оренбуржье и к границе с Казахстаном. Построенный путепровод позволит транспорту проезжать железнодорожные пути, исключая длительные простои на переезде, как это происходит в настоящее время. Особенно важно это для спецтранспорта, а также для транзитного транспорта.
До конца ноября 2019 года подрядчик (ООО «Мостоотряд №123») построит трассу протяженностью 3,32 км с путепроводом через железнодорожные пути. Стоимость строительства - 662 322,340 руб. Работы финансируются из средств краевого бюджета.
Работы на объекте ведутся по установленному графику. Подрядчик уже переустроил трубопроводы ООО «Лукойл-Пермь», газопровод АО «Газпром газораспределение Чайковский», ВЛ-10кВ ПО «Чайковские электрические сети» «Пермэнерго», ВЛ-10кВ ПО «Нефтекамские электрические сети ООО «Башкирэнерго», линии связи ОАО «Ростелеком», линии связи ОАО «Связьтранснефть», ж/д коммуникации (связь, контактная сеть). Сейчас ведется переустройство линий электропередач.
Уложены балки между пролетными строениями моста. Начата заливка бетоном стыков между балками. Завершено устройство подпорной стенки, проводится гидроизоляция. Завезены все материалы для устройства земляной насыпи, одновременно выполняются работы по ее устройству.
© «Вечерние Ведомости»
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