Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


18:46 | 24.04.2019

Муниципалитеты Прикамья подали 47 заявок на строительство и проектирование газопроводов

На Совете глав муниципальных образований Пермского края обсудили программу газификации в регионе. Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, в крае завершилась заявочная кампания на 2019 и 2020 годы для строительства и проектирования газопроводов в муниципалитетах. «Всего на эти цели в ближайшие три года мы направили 1,5 млрд рублей, – пояснил губернатор. – 600 млн направили на эффективную газификацию: это касается тех территорий, где у нас на одной улице газопровод есть, а на другой – нет, – пояснил губернатор. – Еще 900 млн – на программу синхронизации с Газпромом».

По словам министра ЖКХ и благоустройства Александра Шицына, от муниципалитетов поступило 47 заявок на 48 объектов. Общая сумма заявок составила 760 млн рублей. «28 объектов отобраны на строительство. По ним уже готова проектно-сметная документация. И 20 объектов отобраны на проектирование. По ним проектно-сметная документация будет разрабатываться. Это задел на следующие годы», – пояснил глава министерства.

Отметим, впервые в этом году власти муниципалитетов подавали заявки на распределение софинансирования из бюджета края для строительства и проектирования газопроводов. Ранее средства на газификацию распределяли краевые власти. Как рассказали в министерстве ЖКХ и благоустройства, качество подготовки ряда заявок оставляло желать лучшего. «Несмотря на минимальные требования к документам, у трех заявок, например, отсутствовало положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости», – отметил Александр Шицын.

Также в минЖКХ напомнили, что софинансирование края на подключение к газопроводу будет осуществляться при стоимости не более 150 тысяч рублей на одно домовладение. Если стоимость реализации превышает данную величину, то разница должна быть профинансирована средствами местного бюджета.

В 2017-2018 годы в рамках реализации программы газификации Пермского края построено 63 газопровода общей протяженностью почти 800 км. В результате почти 13 тысяч домовладений получили возможность подключиться к газу. По отношению к 2015 году в 2018 году построено втрое больше газопроводов и почти в шесть раз увеличилось протяженность построенных сетей газораспределения. Количество домовладений, получивших возможность подключиться к газу, по сравнению с 2015 годом также выросло почти в шесть раз.

Главной целью программы газификации является не только строительство самой трубы, но также работа с населением по подключению их домовладений. Сейчас планируется подключать к газу 7-8 тысяч домов в год. Кроме того, оказана материальная помощь на технологическое присоединение к газораспределительной сети 860 гражданам на общую сумму 30,3 млн рублей. В дополнение к уже имеющимся мерам социальной поддержки в этом году принято решение о выделении материальной помощи в размере 10 тысяч рублей отдельным категориям граждан для подключения домовладений к газопроводу от фасада дома.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:34 | 24.04.2019
В Екатеринбурге управляющая компания снесла сад на крыше, который 82-летний пенсионер выращивал 18 лет

20:43 | 24.04.2019
В Екатеринбурге пенсионерка из аварийного дома на ВИЗе добилась увеличения компенсации от застройщика, но всё равно не довольна

19:58 | 24.04.2019
Дмитрий Песков: Пермский край может войти в топ-5 регионов страны по развитию НТИ

19:28 | 24.04.2019
Валерий Сухих: «Совет законодателей вновь доказал свою полезность»

19:19 | 24.04.2019
INSYTE Electronics и «Высшая школа экономики» создадут центр разработки решений для «умного города»

19:00 | 24.04.2019
Федеральная группа контроля «Единой России» оценит исполнение нацпроектов в Пермском крае

18:54 | 24.04.2019
Строительство обхода поселка Куеда выполнено на 52%

18:46 | 24.04.2019
Муниципалитеты Прикамья подали 47 заявок на строительство и проектирование газопроводов

18:37 | 24.04.2019
Еще в 11 домах Перми начали менять лифты

18:32 | 24.04.2019
Пермская компания представит разработки в сфере интернета вещей на крупнейшей выставке Латинской Америки

18:17 | 24.04.2019
Суд оставил под стражей екатеринбургских борцов с наркотиками

17:58 | 24.04.2019
В Екатеринбург для парада Победы уже прибыла вся необходимая техника

17:29 | 24.04.2019
Свердловчанин под видом организации грузоперевозок похитил 450 тысяч рублей

17:01 | 24.04.2019
В Екатеринбурге оператор связи выиграл иск у ТСЖ по делу о размещении сетей

16:58 | 24.04.2019
В Кургане школьников на экзаменах будут кормить бесплатными горячими обедами

16:48 | 24.04.2019
Курганский областной суд оставил приговор экс-начальнику УФНС без изменений

16:40 | 24.04.2019
На Урале испекут самый большой в мире кулич

16:21 | 24.04.2019
Суд Кургана вынес приговор водителю автобуса, который сбил насмерть пенсионерку

16:18 | 24.04.2019
В Екатеринбурге полицейские изъяли целый грузовик с «фунфыриками»

16:02 | 24.04.2019
В Шумихе полиция накрыла сразу 4 точки сбыта нелегального алкоголя

15:59 | 24.04.2019
В Екатеринбурге общегородской субботник перенесли на 30 апреля

15:29 | 24.04.2019
Водителя с поддельными правами задержали на трассе Екатеринбург – Тюмень

15:00 | 24.04.2019
«Монстрацию» согласились провести на Вторчермете

14:59 | 24.04.2019
Апелляция не помогла. Птицефабрика «Среднеуральская» проиграла судебный спор Росприроднадзору

14:52 | 24.04.2019
Эксперты ОНФ направили в региональное правительство предложения по развитию цифровой экономики в Пермском крае

14:41 | 24.04.2019
Свердловский облсуд прекратил производство по коллективному иску противников «храма-на-драме»

14:08 | 24.04.2019
22 нелегальных мигранта выдворены из Екатеринбурга (ФОТО)

14:07 | 24.04.2019
Прикамская компания получит более 390 млн рублей от ФРП на создание нового вертолетного редуктора

13:21 | 24.04.2019
В Курганской области власти запустили специальный сайт для жалоб

13:17 | 24.04.2019
Пермский Театр-Театр представил спектакль «Карлик нос» на Всероссийском театральном марафоне

13:15 | 24.04.2019
В Екатеринбурге семья чиновника из райадминистрации причастна к уличной торговле?

13:12 | 24.04.2019
Шумкову представили нового начальника Центра спецсвязи и информации ФСО Зауралья

12:58 | 24.04.2019
Фонд святой Екатерины устанавливает в Екатеринбурге гигантские куличи и яйца

12:45 | 24.04.2019
Пермский край примет участие в пилотном проекте Рослесхоза по сопровождению грузоперевозок древесины

12:44 | 24.04.2019
В Екатеринбурге на мальчика упал дорожный знак

12:43 | 24.04.2019
Сотрудники Интерсвязи привели в порядок челябинскую улицу





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 