Муниципалитеты Прикамья подали 47 заявок на строительство и проектирование газопроводов

18:46 | 24.04.2019

На Совете глав муниципальных образований Пермского края обсудили программу газификации в регионе. Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, в крае завершилась заявочная кампания на 2019 и 2020 годы для строительства и проектирования газопроводов в муниципалитетах. «Всего на эти цели в ближайшие три года мы направили 1,5 млрд рублей, – пояснил губернатор. – 600 млн направили на эффективную газификацию: это касается тех территорий, где у нас на одной улице газопровод есть, а на другой – нет, – пояснил губернатор. – Еще 900 млн – на программу синхронизации с Газпромом».



По словам министра ЖКХ и благоустройства Александра Шицына, от муниципалитетов поступило 47 заявок на 48 объектов. Общая сумма заявок составила 760 млн рублей. «28 объектов отобраны на строительство. По ним уже готова проектно-сметная документация. И 20 объектов отобраны на проектирование. По ним проектно-сметная документация будет разрабатываться. Это задел на следующие годы», – пояснил глава министерства.



Отметим, впервые в этом году власти муниципалитетов подавали заявки на распределение софинансирования из бюджета края для строительства и проектирования газопроводов. Ранее средства на газификацию распределяли краевые власти. Как рассказали в министерстве ЖКХ и благоустройства, качество подготовки ряда заявок оставляло желать лучшего. «Несмотря на минимальные требования к документам, у трех заявок, например, отсутствовало положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости», – отметил Александр Шицын.



Также в минЖКХ напомнили, что софинансирование края на подключение к газопроводу будет осуществляться при стоимости не более 150 тысяч рублей на одно домовладение. Если стоимость реализации превышает данную величину, то разница должна быть профинансирована средствами местного бюджета.



В 2017-2018 годы в рамках реализации программы газификации Пермского края построено 63 газопровода общей протяженностью почти 800 км. В результате почти 13 тысяч домовладений получили возможность подключиться к газу. По отношению к 2015 году в 2018 году построено втрое больше газопроводов и почти в шесть раз увеличилось протяженность построенных сетей газораспределения. Количество домовладений, получивших возможность подключиться к газу, по сравнению с 2015 годом также выросло почти в шесть раз.



Главной целью программы газификации является не только строительство самой трубы, но также работа с населением по подключению их домовладений. Сейчас планируется подключать к газу 7-8 тысяч домов в год. Кроме того, оказана материальная помощь на технологическое присоединение к газораспределительной сети 860 гражданам на общую сумму 30,3 млн рублей. В дополнение к уже имеющимся мерам социальной поддержки в этом году принято решение о выделении материальной помощи в размере 10 тысяч рублей отдельным категориям граждан для подключения домовладений к газопроводу от фасада дома.