Пермь: новости дня
18:37 | 24.04.2019
Еще в 11 домах Перми начали менять лифты
Как отмечают в Фонде, это первая партия из 298 лифтов, которые подрядная организация должна заменить в рамках заключенного в феврале договора.
По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрия Баранова, параллельно разрабатываются проекты на модернизацию остальных включенных в договор лифтов. «В течение года ООО «Первая лифтовая компания» предстоит заменить 298 лифтов в 105 многоэтажках Перми и края. Выполнять сами строительно-монтажные работы и сдачу объектов подрядчик будет партиями. В результате почти 50 тысяч жителей Прикамья получат современные комфортные и безопасные лифты», — отметил руководитель Фонда капремонта.
Отметим, замене подлежат лифты, отслужившие 25 лет либо признанные непригодными к эксплуатации.
Напомним, за 2017-2018 годы Фонд капремонта уже модернизировал 497 лифтов в 196 домах. Всего в Пермском крае в рамках ускоренной программы по замене устаревшего лифтового оборудования до 2020 года планируется привести в нормативное состояние около 1000 лифтов в 376 зданиях, где живет около 150 тысяч человек.
Фонд капремонта подведет 26 апреля итоги аукциона на модернизацию последней партии лифтов из запланированных до конца 2020 года в региональной программе. Начальная цена контракта на замену 140 лифтов в 54 жилых домах Перми, Добрянки и Чайковского составляет 345,582 млн рублей. Поступило 6 заявок.
Для остальных домов, где уже запланирована замена лифтов, сейчас ведется разработка проектов.
© «Вечерние Ведомости»
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