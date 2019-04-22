Еще в 11 домах Перми начали менять лифты

18:37 | 24.04.2019

Фонд капитального ремонта Пермского края продолжает работу по замене устаревших лифтов на новые в жилых домах. К демонтажу 40 лифтов, отслуживших свой срок, приступили в Перми. Изменения коснутся 6,5 тысячи жителей 11 домов в краевой столице.



Как отмечают в Фонде, это первая партия из 298 лифтов, которые подрядная организация должна заменить в рамках заключенного в феврале договора.



По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрия Баранова, параллельно разрабатываются проекты на модернизацию остальных включенных в договор лифтов. «В течение года ООО «Первая лифтовая компания» предстоит заменить 298 лифтов в 105 многоэтажках Перми и края. Выполнять сами строительно-монтажные работы и сдачу объектов подрядчик будет партиями. В результате почти 50 тысяч жителей Прикамья получат современные комфортные и безопасные лифты», — отметил руководитель Фонда капремонта.



Отметим, замене подлежат лифты, отслужившие 25 лет либо признанные непригодными к эксплуатации.



Напомним, за 2017-2018 годы Фонд капремонта уже модернизировал 497 лифтов в 196 домах. Всего в Пермском крае в рамках ускоренной программы по замене устаревшего лифтового оборудования до 2020 года планируется привести в нормативное состояние около 1000 лифтов в 376 зданиях, где живет около 150 тысяч человек.



Фонд капремонта подведет 26 апреля итоги аукциона на модернизацию последней партии лифтов из запланированных до конца 2020 года в региональной программе. Начальная цена контракта на замену 140 лифтов в 54 жилых домах Перми, Добрянки и Чайковского составляет 345,582 млн рублей. Поступило 6 заявок.



Для остальных домов, где уже запланирована замена лифтов, сейчас ведется разработка проектов.