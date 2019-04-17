Пермь: новости дня
13:22 | 22.04.2019
Новая ледовая арена «Губаха» позволит спортсменам тренироваться круглый год
Теперь на современной ледовой площадке могут тренироваться ребята из спортивной школы по хоккею и кататься на коньках все желающие. Губернатор Максим Решетников отметил, что в планах открыть на площадке ледовой арены и секцию фигурного катания. «В Губахе очень сильные спортивные традиции, сильная школа, есть тренера, особенное отношение к спорту у людей. Конечно, мы построили арену там, где надо. Но это не единственная арена, которую мы строим. В ближайшее время откроем в Березниках, несколько объектов готовим в Перми – спрос «на лед» в крае есть. Развивается и детский хоккей (ночное катание, «Золотая шайба»), фигурное катание, в котором Пермский край является поставщиком новых имен и в российскую сборную. Спорт в крае развивается, количество людей, занимающихся спортом растет. Президентом перед нами поставлены амбициозные задачи, и нам еще многое нужно сделать, чтобы их достичь», – подчеркнул Максим Решетников. Напомним, согласно Указу Президента о развитии страны в ближайшие 6 лет, к 2024 году 55% населения страны должно регулярно заниматься спортом.
Помимо новой площадки в Губахе, сейчас лед есть в Перми, Краснокамске, Красновишерске, Чайковском, Александровске. К 300-летию Перми планируется построить ледовую арену, об этом уже есть договоренности с федеральной Федерацией хоккея (в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни»). В этом году начнется строительство регионального центра фигурного катания.
Заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев отметил, что Фонд способствует развитию спорта в малых территориях. «Один простой парень из вашего города мечтал играть на крытом катке как в больших городах. И он стал Чемпионом! А его мечта реализовалась по адресу: переулок Мечты, дом 3, став реальностью для сотен ребят. Уникальность арены в том, что это первый ледовый объект в Прикамье с доступной средой не только для зрителей, но и для спортсменов - следж-хоккеистов», – сказал Игорь Барадачев.
Российский хоккеист Евгений Кетов подчеркнул, что новая ледовая арена позволит тренироваться ребятам круглый год, совершенствовать спортивные навыки и быстрее достигать новых вершин. Кроме того, на базе ледовой арены в ближайшее время откроется отделение хоккея Академии игровых видов спорта и отделение фигурного катания СДЮШОР «Старт». В секциях смогут заниматься 60 и 45 человек соответственно.
В день открытия ледовой арены она приняла финал Кубка Губернатора Пермского края по хоккею среди ребят 2008-2009 годов рождения.
В решающем поединке встретились команды «Рубин» г.Пермь и «ДЮСШ» г.Губаха. Обе команды проявили боевой характер и волю к победе. Со счетом 5:3 победу в матче и на Кубке губернатора одержали пермские спортсмены. Таким образом, второе место регионального турнира заняла команда «ДЮСШ» г.Губаха. На третьем месте – «Метеор» г.Пермь.
Общая стоимость строительства ледовой арены «Губаха» составляет 240 млн рублей. Из них около 180 млн рублей – средства, вложенные Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, остальное – из бюджетов края и муниципалитета.
Новая ледовая арена сможет вместить порядка 50 спортсменов и 300 зрителей. Помимо катка, в комплексе предусмотрены зал физподготовки, подсобные помещения, а также пункт проката коньков. У спорткомплекса будет организована парковка на 100 автомобилей.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко - один из крупнейших семейных фондов в России.
Семья Тимченко занимается благотворительностью более 25 лет. Для достижения долгосрочных устойчивых результатов в 2010 году создан Фонд Тимченко.
Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов средствами культуры.
© «Вечерние Ведомости»
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