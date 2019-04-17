Пермь: новости дня
16:50 | 19.04.2019
Более 530 жителей Добрянки получили возможность пользоваться новыми лифтами
По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрия Баранова, перед введением в эксплуатацию установленные лифты проходят многоступенчатую систему проверок. Это необходимо для обеспечения безопасности. «Первый этап проверок завершен, работы приняла комиссия, в которую вошли представители Фонда капитального ремонта, управляющей организации, администрации Добрянки, строительного контроля. Теперь управляющая компания будет вводить лифты в эксплуатацию: застрахует их, заключит договор на обслуживание и передаст пакет документов в Ростехнадзор, который примет решение о возможности использования лифта и вводе его в эксплуатацию. Только после этого лифтами можно будет пользоваться, и вступят в силу гарантийные обязательства производителя», — подчеркнул руководитель Фонда капремонта.
Напомним, Фонд капитального ремонта реализует ускоренную программу по модернизации устаревшего лифтового оборудования в крае. До конца 2020 года в региональной программе капитального ремонта запланировано привести в нормативное состояние почти 1000 лифтов в 377 жилых домах Пермского края. После завершения работ комфортными и безопасными новыми лифтами будут пользоваться около 35 тысяч жителей края.
Дмитрий Баранов уточнил, что в этом списке сейчас те лифты, о которых ранее были поданы необходимые сведения в органы местного самоуправления, и они были включены в перечень на капитальный ремонт. «Если в вашем жилом доме лифт отслужил 25 лет или признан непригодным к эксплуатации, то необходимо в срочном порядке предоставить паспорт лифта или акт освидетельствования в Фонд капремонта, и мы примем меры для включения таких лифтов в планы по замене в первоочередном порядке», — сказал глава Фонда.
В 2017-2018 годах уже модернизировано 490 лифтов в 190 домах, теперь завершены работы по замене 7 лифтов в 6 домах Добрянки. Ведется разработка проектов по модернизации еще 355 лифтов в 127 домах Перми, Березников, Соликамска, Добрянки, Губахи, Кунгура, Чайковского, Чернушки и Краснокамска.
В настоящее время идет отбор подрядной организации на модернизацию еще одной партии лифтов в оставшихся 54 домах. Начальная цена контракта составляет 345,582 млн рублей. Поступило 6 заявок, подведение итогов аукциона запланировано на 26 апреля 2019 года. У подрядчика будет 275 дней с даты заключения договора, чтобы выполнить оценку технического состояния, проектирование и строительно-монтажные работы в Перми, Добрянке и Чайковском.
© «Вечерние Ведомости»
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