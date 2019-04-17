Студенческий театр Пермского политеха вышел в финал окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

12:06 | 19.04.2019

Авторский студенческий театр Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) «17-я скрипка» со спектаклем «Признание» вышел в финал окружного фестиваля «Театральное Приволжье».



Участник окружного финала в номинации «Студенческий театр» был выбран специальным жюри по итогам показов спектаклей в рамках фестиваля «Студенческая весна». Театралы из политеха завоевали Гран-при краевой Студвесны.



Режиссер и руководитель театра «17-я скрипка» Юлия Артемьева рассказала, что спектакль «Признание» - премьерный. Он создан по рассказам Василия Шукшина. Причем рассказы, которые составили основу постановки, выбрали сами ребята.



Напомним, в номинации «Школьный театр» Пермский край на окружном фестивале «Театральное Приволжье» представит коллектив детской театральной студии «Балаганчик» из поселка Яйва. Юные артисты завоевали Гран-при регионального отборочного этапа в Перми за спектакль «Неужели меня нет».



Старт окружному фестивалю дал полпред президента России в ПФО Игорь Комаров 27 марта. В этом году «Театральное Приволжье» объединит более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа. Окружной этап планируется провести в ноябре. В декабре состоится награждение победителей «Театрального Приволжья».