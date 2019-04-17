«Лидеры России» предложили идеи по развитию Пермского края

11:49 | 19.04.2019

В четверг, 18 апреля, губернатор Прикамья Максим Решетников встретился с победителем и участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России».



По словам главы Пермского края, приятно, что в крае есть люди, готовые что-то менять. «Развития не может быть только силами властей краевых или муниципальных, — подчеркнул Максим Решетников. — В конечном итоге задача любой власти — создавать условия, инфраструктуру, некую оболочку, а будет она заполнена или нет, зависит от самих людей, от нас с вами как от граждан со своей собственной позицией. Мы все с вами в одной лодке в этом смысле, я в вас вижу союзников».



По словам декана факультета оценки и развития управленческих кадров института ВШГУ РАНХиГС Ильи Шебуракова, конкурс «Лидеры России» — уникальный проект. Он позволяет привлечь людей, которые являются экспертами в определенной сфере, у которых есть какие-то задумки и которые хотят их реализовать. Для них конкурс — прекрасная возможность заявить о себе.



Полуфиналисты и финалисты конкурса, в свою очередь, озвучили предложения по развитию региона и дальнейшему сотрудничеству. В частности, своими идеями поделился один из победителей «Лидеров России-2019» Павел Шевченко. Он заявлялся на конкурс с проектом «Создание филиала образовательного центра «Сириус» в Пермском крае». Это подобие учебного центра в Сочи, который был создан три года назад на базе олимпийского наследия.



«К нам должны стремиться дети не только из Пермского края, но и из других регионов, — отметил Павел Шевченко. — Наша задача привлечь их на учебу и работу в нашем регионе. Это можно сделать при взаимодействии, например, с теми вузами и предприятиями, которые входят в НОЦ».



Финалист «Лидеров России» Олег Скачков поделился идеями по повышению эффективности программы «Умный город» за счет привлечения частного бизнеса. По его словам, важно найти ту грань, при которой государство будет контролировать, а бизнес развиваться и улучшать. «Для этого предлагаю создать совет по реализации проекта «Умный город», включить в него представителей крупного бизнеса Пермского края. Они поделятся своими компетенциями, — отметил Олег Скачков, — а чтобы у частного бизнеса не было соблазна превратить «Умный город» в монополию, есть предложение, чтобы совет возглавил губернатор».



Также среди предложений прозвучали идеи о развитии лесохимической промышленности Прикамья и борьбе с контрафактной продукцией в отрасли, подготовке школьников по направлению 1С, улучшению облика города Перми благодаря раскраске зданий в разные цвета.



Напомним, финал конкурса «Лидеры России» состоялся в марте. В нем приняли участие 227 тысяч человек из 21 региона России, 104 из которых стали победителями. Из Пермского края в финал конкурса вышли три человека, в том числе ставший победителем Павел Шевченко. Все финалисты получат по 1 млн рублей на обучение в одном из российских вузов.