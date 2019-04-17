В Перми постепенно потеплеет

11:44 | 19.04.2019

Сейчас в столице Прикамья +4 градуса, солнечно. Сегодня, 19 апреля, в Перми будет до +6°C, ночью – около +2°C.



Завтра ожидается около +7°C, в воскресенье, 21 апреля, до +10°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.