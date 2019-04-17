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Пермь: новости дня


 

11:44 | 19.04.2019

В Перми постепенно потеплеет

Сейчас в столице Прикамья +4 градуса, солнечно. Сегодня, 19 апреля, в Перми будет до +6°C, ночью – около +2°C.

Завтра ожидается около +7°C, в воскресенье, 21 апреля, до +10°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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