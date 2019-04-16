Пермь: новости дня
17:28 | 18.04.2019
За 2 года в Прикамье на 12% снизилось число зарегистрированных преступлений
Глава региона подчеркнул, что за последние 2 года в рейтинге с самой высокой преступностью Пермский край был на 11 месте, сейчас – на 14 месте.
«На 12% в Прикамье по сравнению с 2016 годом уменьшилось число зарегистрированных преступлений. Это хорошая динамика, - отметил губернатор. – Более эффективно стали работать правоохранительные органы, хотя проблем достаточно, никто не говорит о том, что все сделано. Тем не менее динамика есть. Надо сказать, что растет и финансирование программ по обеспечению безопасности со стороны края. Мы не раз заявляли, что это наша совместная работа вместе с правоохранительными органами. Если в 2017 году было 33 млн, то в 2019 – почти 200 млн рублей. Край делает все, чтобы создать нормальные условия работы для полиции».
Краевые власти помогают с усилением материально-технической базы силовых ведомств: закупаются автомобили, компьютеры, металлодетекторы, оборудование для экспертиз. Кроме того, краевые власти взяли на себя создание новых районных отделений внутренних дел в Усолье, Чердыни, Кудымкаре. Совместно с МВД России рассматриваются варианты площадки для строительства нового здания для краевого ГУ МВД.
Глава Прикамья Максим Решетников заявил о старте масштабного проекта по ремонту помещений участковых пунктов полиции. Предполагается, что к 2022 году все 320 участковых пунктов будут приведены в порядок, отремонтированы и оснащены в едином стиле. Ремонты запланировано начать уже в этом году.
© «Вечерние Ведомости»
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