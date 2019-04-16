Пермь: новости дня
15:09 | 18.04.2019
За 2 года промышленное производство Прикамья увеличилось более чем на 6%
Сегодня в крае реализуется 37 крупных инвестпроектов в самых разных сферах промышленности – на 1,5 трлн рублей. Срок реализации проектов рассчитан до 2024 года. За этот период будет создано более 10 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.
«Эти инвестиции стали возможны благодаря серьезному усилению государственной поддержки. Основным механизмом для этих проектов стали специнвестконтракты, – заявил губернатор. – Кроме того, активно применяются меры по компенсации процентов по кредитам, расходов на ниокры, компенсации поставки пилотных партий на экспорт. В том числе, благодаря участию в программах по повышению производительности труда».
Также губернатор отметил, что регион активно участвует в федеральной программе по увеличению экспорта, взаимодействует с РЖД по вопросам транспортировки продукции. В результате за последние 2 года экспорт увеличился на 30%.
По словам главы региона, особое внимание уделяется увеличению рынков сбыта для краевых предприятий. Власти Прикамья помогают малому и среднему бизнесу выстроить кооперацию с крупнейшими промышленными корпорациями. Взаимодействие происходит в рамках подписанных дорожных карт с Газпромом и Сибуром. Ведется производство для Лукойла, РЖД, Ростеха, Транснефти, Россетей. За 2 года объем отгрузки пермской продукции удалось увеличить в два раза. Весомая часть отгрузки - от малого и среднего бизнеса.
© «Вечерние Ведомости»
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