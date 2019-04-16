Пермь: новости дня
15:00 | 18.04.2019
Максим Решетников: срочно нужно перезагрузить высшее образование в Прикамье
«Некоторые вузы не имеют амбиций, теряют конкурентоспособность, и более того, складывается впечатление, что они с этим смирились. Давайте честно скажем то, о чем говорится за закрытыми дверями: срочно нужно перезагрузить высшее образование, иначе мы потеряем всю конкурентоспособность», — обозначил губернатор.
Катализатором этому должен послужить научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» (НОЦ), который начнет функционировать в крае до конца 2019 года. Планируется, что он станет своеобразным «магнитом» для молодых талантливых ученых и специалистов, что позволит вывести на новый уровень взаимодействие высшего образования, науки и производства.
Еще один важный проект, который стартовал в Прикамье, - IT-университет, где в сетевом режиме уже идет переобучение молодежи и сотрудников предприятий для того, чтобы они смогли быть конкурентоспособными в цифровом мире. Среди образовательных направлений: Интернет вещей, информационная безопасность, big data, программирование, работа с базами данных, web-дизайн, блокчейн.
Кроме того, в регионе пересмотрены подходы к развитию среднего профессионального образования. Помимо реконструкции и строительства учебных корпусов, текущих ремонтов и благоустройства, планируется развивать сетевое взаимодействие учреждений СПО.
С 2019 по 2021 годы в территориях края на базе колледжей и техникумов предполагается создать 21 центр компетенций по стандартам Вордлскилс. Образовательные центры планируется оснастить современным оборудованием, расходными материалами, чтобы ребята обучались новым специальностям, которые уже сегодня востребованы на предприятиях или потребуются им в ближайшие годы. Речь идет о таких направлениях, как мехатроника, аддитивные технологии, интернет-вещей, ИТ и программные решения для бизнеса, графический дизайн, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство и многие другие. При этом важно, что эти центры будут работать не только со своими студентами, но и с учащимися из других учреждений.
Напомним, бюджет Пермского края предусматривает финансирование госпрограмм, направленных на развитие образования и молодежной политики, в размере 104,7 млрд рублей за 2019-2022 годы.
© «Вечерние Ведомости»
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