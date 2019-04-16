Пермякам рекомендуют не использовать воду из родников для питья и бытовых нужд

13:54 | 18.04.2019

В период половодья качество воды в нецентрализованных источниках водоснабжения может быть нестабильным.



На химический состав воды влияет множество факторов. Использование для питья и в быту воды, качество которой не соответствует санитарным нормам, может стать причиной возникновения различных заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии.



Особенно вероятность загрязнения родниковой воды повышается в период снеготаяния. Даже при незначительном паводке ухудшение качества воды весной неизбежно. Поэтому использование воды из родников и других нецентрализованных источников водоснабжения может быть опасным.



Управление по экологии и природопользованию и администрация города Перми напоминает, что негативные последствия использования воды из родников, скважин и колодцев возможны в любое время года.