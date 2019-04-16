Пермь: новости дня
09:55 | 18.04.2019
Во время Студвесны фестивальный городок в центре Перми будет открыт для всех желающих
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в фестивале примут участие около 3 тысяч человек из 80 регионов страны. «Мы рады принимать это масштабное мероприятие, хоть это и связано с большим объемом организационных работ», — отметил глава Прикамья.
Руководитель Агентства по туризму и молодежной политике Елена Соснина рассказала, что торжественное открытие Студвесны состоится 14 мая в УДС «Молот», закрытие пройдет там же 18 мая. «Впервые церемонии открытия и закрытия проходят не под открытым небом, — заявила Елена Соснина. - К счастью, нам удалось предоставить такую площадку, когда мы подавали заявку на проведение мероприятий в Перми. УДС «Молот» в дни проведения Студвесны с учетом установки сцены сможет принять 6 тысяч зрителей».
Непосредственно конкурсные программы участников будут представлены 15, 16 и 17 мая во «Дворце Молодежи», Большом зале Пермской краевой филармонии, Доме народного творчества «Губерния», ТЮЗе, Театре-Театре и Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького. На всех площадках будет работать высокоскоростной Wi-Fi и прямые трансляции для пермяков, желающих посмотреть мероприятия Студвесны.
На площади перед Театром-Театром во время проведения Российской студенческой весны расположится фестивальный городок, куда абсолютно бесплатно смогут прийти не только участники фестиваля, но и все жители и гости Перми. В городке также будет работать павильон для питания участников, транспортный узел и интерактивные и развлекательные площадки. «Нам очень хотелось, чтобы город ощутил, что праздник Студвесны проходит не только на площадках, где показывают конкурсные программы, но и то, что он адресован всем жителям Перми», — подчеркнула Елена Соснина.
Отметим, участникам «Российской студенческой весны» предстоит помериться творческими силами по 7 основным направления: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Региональные программы», «Журналистика» и «Видео». Самым массовым станут «Региональные программы», где молодые люди представят свои постановки, которые раскрывают культурное наследие и особенности регионов России. Среди призов фестиваля — дипломы и возможность отправиться на Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».
Во время проведения фестиваля в Перми будет работать 370 волонтеров, в том числе и из других регионов России.
Программу фестиваля можно будет найти в социальных сетях Студвесны, а также на сайте Агентства по туризму и делам молодежи Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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