ИГЖН Пермского края в апелляции ФАС России защитила жителей 95 домов Перми от управляющих компаний-клонов

19:45 | 16.04.2019

15 апреля 2019 года ФАС России отменила решения и предписания Пермского УФАС, вынесенные 16 января 2019 года в отношении Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края по жалобам ООО «УК «ЭКВО» и ООО «УК «ТехКомфорт». Обе организации ранее обращались в Пермское УФАС с жалобами на необоснованное препятствование их деятельности, выразившееся в отказе Инспекции во внесении в реестр лицензий Пермского края сведений об управлении рядом многоквартирных домов (ООО «УК «ЭКВО» – 65 домами в Индустриальном районе Перми, ООО «УК «ТехКомфорт» – 30 домами в Мотовилихинском районе Перми).



При этом протоколы общих собраний собственников, которые управляющие компаниями представили в ИГЖН, не содержали сведений об ИНН организации, выбранной для управления домом. Отсутствие ИНН в протоколах не позволяло определить, за какую именно управляющую компанию голосовали собственники. Во время проведения собраний в Пермском крае существовало две УК «ТехКомфорт» и две УК «ЭКВО».



Первая УК «ЭКВО» в настоящее время признана банкротом и лишена лицензии, имеет долги за тепло в размере более 37 млн рублей. При этом вторая УК «ЭКВО», заявившаяся на управление домами, была создана тем же самым директором Николаем Косяковым и находилась по тому же самому адресу. Обеими УК «ТехКомфорт», одна из которых также признана банкротом, управлял Анатолий Пешков.



«В обоих случаях мы имели дело с обычным клонированием недобросовестных УК. Это происходит, когда лишенные лицензии организации пытаются ввести в заблуждение жителей и Инспекцию, чтобы любыми способами продолжить получать деньги с собственников и при этом не исполнять свои законные обязанности, – сообщает начальник ИГЖН Пермского края Александр Евсюков. – В настоящее время оба директора клонированных УК дисквалифицированы».



При этом некоторые протоколы общих собраний содержали недостоверные сведения – в ряде случаев собственники выбирали управляющую компанию с несуществующим наименованием. Например, согласно протоколам, собственники голосовали за УК «ЭКВО» в то время, когда она была зарегистрирована как ООО «ГЖС», а за УК «ТехКомфорт» в то время, когда она была ООО «РЖС». Указанные аргументы были озвучены при рассмотрении жалоб в Пермском УФАС, однако не были приняты им во внимание.



«Наведение порядка в сфере ЖКХ и очистка ее от управляющих компаний-клонов – одна из главных задач ИГЖН. В этом вопросе мы надеемся на помощь всех контролирующих органов и продуктивное взаимодействие с ними. Принятое ФАС России решение подтверждает правильность позиции ИГЖН и соответствует интересам собственников, которые могли стать жертвой недобросовестных организаций», – резюмировал Александр Евсюков.