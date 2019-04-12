Пермь: новости дня
19:41 | 16.04.2019
Свердловская железная дорога инвестирует 13,7 млрд рублей в модернизацию участка Пермь – Соликамск
Глава Прикамья отметил, что для жителей региона важно, чтобы были реализованы все задуманные планы: «от очень взрослой железной дороги до детской».
«Мы сегодня обсудили большой спектр инвестиционных проектов. В первую очередь это развитие Березниковско-Соликамского узла, реконструкция дороги Пермь – Соликамск для вывоза продукции предприятий. Подняли вопрос строительства Северного железнодорожного обхода – есть новые предложения, в течение месяца сможем уже что-то рассказать. Обсудили и строительство ТПУ «Пермь II», и реализацию детской железной дороги. Все больше у нас с железными дорогами появляется совместных социальных проектов. Например, сегодня обсудили перспективы развития стадиона «Локомотив» и ремонт железнодорожной больницы», – прокомментировал результаты встречи губернатор.
Сейчас готовится большое совещание, посвященное этим проектам. Сегодня участники встречи обсудили и такие социально важные вопросы, как реконструкция стадиона «Локомотив» и железнодорожной больницы. Наиболее важным для жителей края является вопрос по изменению движения на Горнозаводской ветке. По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, изменение схемы движения поездов будет проведено в рамках прежних договоренностей.
Продолжается работа над проектом федерального значения. С учетом природных и экономических факторов в ближайшее время будет принято окончательное решение о месте строительства Северного железнодорожного обхода.
Начальник СвЖД Иван Колесников в свою очередь отметил, что за последние два года отношения железной дороги с Пермским краем получили серьезное развитие: «Такого количества проектов в Пермском регионе у нас не было давно. Важнейшие из них, конечно же, – инфраструктурные. Мы понимаем, что наша задача – обеспечение развития экономики региона, планы у Пермского края масштабные, – подчеркнул начальник СвЖД. – При этом мы остаемся пассажирской дорогой. Для нас пассажирское движение – это важнейшая составляющая работы. Реализовано сообщение с помощью двух электропоездов в направлениях Кунгур и Верещагино, есть планы по продолжению этого проекта – соединить Пермь с Екатеринбургом. Мы его пока разрабатываем, но я уверен, это решение будет позитивно принято жителями».
Также глава СвЖД озвучил планы корпорации по погрузке на территории Пермского региона. В этом году планируется, что погрузка СвЖД достигнет 142,6 млн тонн, из них порядка 47 млн тонн (это порядка 40%) – от предприятий Пермского края. Примечательно, что наибольший темп прироста по погрузке (около 4%) тоже в Пермском крае. Наибольшие объемы погрузки обеспечивают предприятия Березниковско-Соликамского узла. Для удовлетворения потребностей промышленных предприятий региона запланирован масштабный проект модернизации железнодорожной инфраструктуры. На модернизацию участка Пермь – Соликамск с 2017 по 2025 год планируется направить 13,7 млрд рублей.
Напомним, Колесникова Ивана Николаевича представил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров 9 апреля на совещании с коллективом Свердловской железной дороги.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:04 | 16.04.2019
Часть Шефской улицы в Екатеринбурге перекроют из-за ремонта водопровода
20:50 | 16.04.2019
В Екатеринбурге на параде Победы впервые будет исполнен плац-концерт
20:39 | 16.04.2019
В Свердловской области введут дополнительные электрички на лето
19:45 | 16.04.2019
ИГЖН Пермского края в апелляции ФАС России защитила жителей 95 домов Перми от управляющих компаний-клонов
19:41 | 16.04.2019
Свердловская железная дорога инвестирует 13,7 млрд рублей в модернизацию участка Пермь – Соликамск
19:23 | 16.04.2019
В Прикамье станут активнее привлекать подростков к занятиям спортом
18:48 | 16.04.2019
Екатеринбургского бизнесмена приговорили к семи годам колонии за ущерб в 253 млн рублей
18:23 | 16.04.2019
Из-за репетиций Парада Победы в Екатеринбурге изменится схема движения десяти автобусов
18:17 | 16.04.2019
Уральцам предлагают стать донорами костного мозга
17:59 | 16.04.2019
Коркинский разрез стал меньше дымить
17:18 | 16.04.2019
Три дороги в Добрянском районе отремонтируют в рамках нацпроекта
17:00 | 16.04.2019
Две екатеринбурженки похитили у банка 18 млн рублей
16:29 | 16.04.2019
«Спецавтобаза» не собирается оспаривать тариф на вывоз мусора
16:23 | 16.04.2019
Энергетики начинают перекладку тепловых сетей в Перми
16:11 | 16.04.2019
Около 6,5 тысяч человек отдали часть зарплаты на заботу о детях-сиротах в больницах
16:06 | 16.04.2019
Свердловчанам разрешили собирать мох и камыш
16:05 | 16.04.2019
Прикамцев предупреждают о фальсифицированной икре
15:46 | 16.04.2019
Свердловская ГИБДД предупреждает о возможном ухудшении дорожных условий из-за снегопадов
15:11 | 16.04.2019
В зауральском поселке пьяный водитель протащил по земле зацепившегося за автомобиль сотрудника ДПС
14:47 | 16.04.2019
Служба по техническому и экспортному контролю РФ представила в Перми законопроект по защите информации
14:45 | 16.04.2019
Владимир Дмитриев назначен председателем Свердловского облсуда
14:32 | 16.04.2019
Министр ЖКХ Свердловской области считает, что переход на новую систему обращения с отходами прошел безболезненно
14:22 | 16.04.2019
Школьная баскетбольная лига «Калий Баскет Юниор» завершила сезон
14:00 | 16.04.2019
В центре Перми идут рейды по парковке на газонах
13:50 | 16.04.2019
Зауральский чиновник, осужденный за попытку незаконно увеличить себе жалование, проиграл апелляцию
13:40 | 16.04.2019
Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из Тайланда кастет
13:34 | 16.04.2019
На одной из курганских улиц автоледи сбила велосипедиста и пешехода
13:31 | 16.04.2019
Все муниципалитеты Прикамья примут участие в акции по защите экологии
13:14 | 16.04.2019
В Пермском филиале «Т Плюс» стартовала ремонтная кампания 2019 года